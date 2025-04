OpenAI rozważa zakup przeglądarki Chrome od Google, co oznacza potencjalną rewolucję w dostępie do sztucznej inteligencji

W świecie technologii integracja narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję z codziennymi aplikacjami staje się coraz powszechniejsza. Firmy technologiczne poszukują nowych sposobów na rozszerzenie swojej obecności i wpływu. Ostatnie wydarzenia sugerują, że jedna z wiodących firm w dziedzinie sztucznej inteligencji rozważa strategiczny krok, który może znacząco wpłynąć na sposób, w jaki użytkownicy korzystają z internetu i narzędzi AI.

Integracja ChatGPT z Chrome mogłaby zaoferować naprawdę niesamowite doświadczenie – Nick Turley, szef produktu ChatGPT w OpenAI.

Podczas trwającego procesu antymonopolowego przeciwko Google, Nick Turley, szef produktu ChatGPT w OpenAI, ujawnił, że firma byłaby zainteresowana zakupem przeglądarki Chrome, jeśli sąd zdecyduje o jej sprzedaży. Turley podkreślił, że integracja ChatGPT z Chrome mogłaby zaoferować użytkownikom wyjątkowe doświadczenie, umożliwiając głębszą integrację AI z codziennym przeglądaniem internetu. Obecnie ChatGPT korzysta z danych wyszukiwania Bing, jednak OpenAI napotyka na ograniczenia w dostępie do danych wyszukiwania. To skłoniło firmę do rozważenia alternatywnych rozwiązań. Turley zaznaczył, że dominujące firmy technologiczne, takie jak Google, mogą ograniczać dostęp OpenAI do najważniejszych kanałów dystrybucji. Utrudnia to użytkownikom odkrywanie produktów AI.

Przejęcie Chrome przez OpenAI mogłoby znacząco wpłynąć na rynek przeglądarek internetowych, a także technologii AI. Dzięki własnej przeglądarce, OpenAI miałoby możliwość bezpośredniego dostarczania swoich usług AI użytkownikom, omijając dotychczasowe bariery dystrybucyjne. Jednakże, taka transakcja wymagałaby zgody sądu, jak również i spełnienia wielu wymogów regulacyjnych. Eksperci podkreślają, że potencjalne przejęcie Chrome przez OpenAI mogłoby zrewolucjonizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z internetu, integrując zaawansowane narzędzia AI bezpośrednio z przeglądarką. Obecnie jednak, decyzja o ewentualnej sprzedaży Chrome przez Google pozostaje w rękach sądu, a dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od wyników procesu antymonopolowego.

