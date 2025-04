Recenzja Xiaomi Buds 5 Pro. Rewelacyjna jakość dźwięku, ale sporo funkcji tylko dla smartfonów Xiaomi

Xiaomi Buds 5 Pro to flagowy model słuchawek dokanałowych w ofercie tego producenta. Wyposażono je w trzy różne przetworniki oraz dwa oddzielne wzmacniacze w każdej słuchawce, a wszystko to uzupełnione jest o kodek aptX Lossless, niskie opóźnienia dzięki LE Audio i bardzo szerokie pasmo przenoszenia 15 - 50000 Hz. Mają też wydajne, dwudziestostopniowe ANC, tryb przezroczysty, automatyczną pauzę, konfigurowalną obsługę dotykową, ustawienia EQ od znanej firmy Harman, adaptacyjne ustawienia głośności, śledzenie ruchów głowy oraz po 3 mikrofony z każdej strony, z funkcją usuwania szumu przy wykorzystaniu algorytmów AI. Ba! Jest nawet funkcja nagrywania dźwięku na słuchawkach, nawet gdy są włożone do etui. Czas pracy to 8 godzin na słuchawkach i 40 wraz z etui. Jest też ładowanie indukcyjne i odporność na zachlapanie. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to zapraszam do recenzji.

Autor: Tomasz Duda

Patrząc na wymienione wyżej cechy, można stwierdzić, że Xiaomi przyłożyło się do tworzenia nowych słuchawek, przynajmniej pod względem specyfikacji, bo do walorów praktycznych przejdę za moment. Jednak jeszcze ciekawsze jest to, że Xiaomi Buds 5 Pro (nie mylić z tańszymi Xiaomi Redmi Buds 5 Pro) w praktyce obejmuje dwa modele: jeden z łącznością bezprzewodową Bluetooth, a drugi z BT + Wi-Fi. Obydwa mogą pochwalić się Bluetooth v5.4, wsparciem dla kodowania aptX Lossless (24bit / 48 kHz) i przepływnością sięgającą maksymalnie 2,1 Mb/s, ale tylko w połączeniu z niektórymi smartfonami Xiaomi. W pozostałych smartfonach ma to być maksymalnie 1,2 Mb/s. Natomiast Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi dodają do tego technologię Qualcomm XPAN (24bit / 96 kHz) i przepływność do 4.2 Mb/s. Jednak tu pojawia się problem… i to wcale nie taki mały.

Patrząc na specyfikację i funkcjonalność słuchawek Xiaomi Buds 5 Pro można być pod dużym wrażeniem. Należy jednak pamiętać, że dostęp do kilku rzeczy dostajesz dopiero w połączeniu z topowym, nowoczesnym smartfonem Xiaomi. Czy zatem warto kupić ten model? Przekonajmy się.

Tym problemem jest sens kupowania modelu z podwójną łącznością. Otóż ze wspomnianego Wi-Fi skorzystasz tylko w połączeniu z drogim, flagowym smartfonem Xiaomi 15 Ultra (taka informacja widnieje na oficjalnej stronie słuchawek Xiaomi Buds 5 Pro). Jeśli sparujesz je z telefonem innego producenta lub Xiaomi z niższej półki, to będziesz musiał ograniczyć się do Bluetooth, często nawet z kodekiem AAC, bo aptX Lossless nie jest wspierany przez każdy telefon. To z kolei sprawia, że dla zdecydowanej większości z nas model Wi-Fi jest zupełnie bez sensu. Tym bardziej że jest zauważalnie droższy, nawet o około 200 zł. Wybierając model Xiaomi Buds 5 Pro (bez Wi-Fi) realnie nie tylko dostajesz 95% możliwości tego droższego, ale wręcz dokonujesz lepszego wyboru. No właśnie… lepszego, ale wciąż nie koniecznie dostaniesz to, za co płacisz. Dlaczego?

Xiaomi Buds 5 Pro Creative Aurvana Ace Mimi Samsung Galaxy Buds3 Pro Konstrukcja Słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe Słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe Słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe Wodoszczelność IPx5

(zachlapanie, pot) IPx5

(mocniejsze zachlapanie, pot) IP57

(całkowite zanurzenie w wodzie) Sterowanie panele dotykowe panele dotykowe panele dotykowe Łączność Bluetooth 5.4 LE Audio, multipoint Bluetooth 5.3 LE Audio, multipoint Bluetooth 5.4, LE Audio, multipoint, Wspierane kodeki aptX Lossless, AAC, SBC LDAC, LC3, AAC, SBC SSC, SBC ANC tak tak tak Tryb przezroczysty tak tak tak Deklarowany czas pracy 8 godzin (słuchawki bez ANC),

b/d (słuchawki z ANC),

40 godzin (z etui bez ANC),

b/d (z etui z ANC) 7 godzin (słuchawki bez ANC),

5 godzin (słuchawki z ANC),

28 godzin (z etui bez ANC),

20 godzin (z etui z ANC) 7 godzin (słuchawki bez ANC),

6 godzin (słuchawki z ANC),

30 godziny (z etui bez ANC),

26 godziny (z etui z ANC) Pojemność akumulatora 53 mAh w każdej słuchawce,

570 mAh w etui 52 mAh w każdej słuchawce,

470 mAh w etui 53 mAh w każdej słuchawce,

515 mAh w etui Ładowanie indukcyjne w standardzie Qi,

przewodowe przez USB-C indukcyjne w standardzie Qi,

przewodowe przez USB-C indukcyjne w standardzie Qi,

przewodowe przez USB-C Pasmo przenoszenia 15 - 50000 Hz 5 - 40000 Hz 20 - 20000 Hz Przetworniki Potrójne:

piezoelektryczny + planarny + dynamiczny (11 mm) Podwójne:

MEMS + dynamiczny 10 mm Podwójne:

planarny 6,1 mm + dynamiczny 10,5 mm Mikrofony 6x, wielokierunkowe 6x, wielokierunkowe 6x, wielokierunkowe Wymiary 31,4 x 25,8 x 21,2 mm (słuchawki),

60,5 x 48,5 x 26,8 mm (etui ładujące) 34 x 25,8 x 23,3 mm (słuchawki),

64,7 x 49,1 x 26,9 mm (etui ładujące) 33,2 x 19,8 x 18,1 mm (słuchawki),

58,9 x 48,7 x 24,4 mm (etui ładujące) Masa słuchawka: 5,6 g

etui: 41,8 g słuchawka: 4,7 g

etui: 37,2 g słuchawka: 5,4 g

etui: 46,5 g Cena 649 zł 559 zł 629 zł

Ponieważ część funkcji, nawet tych oferowanych przez model bez Wi-Fi, działa tylko w połączeniu z niektórymi, zazwyczaj flagowymi modelami smartfonów tego producenta, m.in. Xiaomi 15 Ultra, 14 Ultra czy Xiaomi MIX Flip. Są to modele dość drogie i pokuszę się o twierdzenie, że nie każdego na nie stać. Małym wyjątkiem mogą być Xiaomi 15 i 14, które faktycznie są tańsze, ale wciąż nie całkiem tanie. Natomiast same słuchawki w chwili pisania tej recenzji kosztowały około 649 zł, więc są już w zasięgu znacznie większej grupy potencjalnych nabywców, choć tanimi bym ich nie nazwał. Ja postanowiłem sprawdzić, co może wyciągnąć z nich przeciętny użytkownik, z przeciętnym smartfonem (w moim przypadku to Google Pixel 6a). Oczywiście łączyłem je też z Xiaomi 15 Ultra, żeby sprawdzić pasmo przenoszenia, czy da się uzyskać lepszą jakość dźwięku, a także czy wszystkie funkcje działają prawidłowo. Dokładniejsze opisy zacznę od jakości wykonania i ergonomii.