Recenzja Hator Phoenix 2. Słuchawki do gier z ANC, Bluetooth 5.4, LDAC i dwoma mikrofonami za niecałe 450 zł

Słuchawki gamingowe Hator Phoenix 2 oferują tak wiele, że musiałem kilka razy upewniać się, że naprawdę kosztują niespełna 450 zł. Łączność bezprzewodowa 2,4 GHz, do tego Bluetooth 5.4 z bardzo dobrym kodekiem LDAC, DAC 24bit/96 kHz, dźwięk przestrzenny z funkcją śledzenia ruchu głowy, aktywna redukcja szumu (ANC) na bazie 4 mikrofonów, tryb transparentny, opcja odtwarzania również przez przewód USB, magnetyczne panele boczne z podświetleniem RGB LED, możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych, odłączany mikrofon, 45 godzin działania przez 2,4 GHz lub 75 godzin przez Bluetooth, komunikaty głosowe po polsku, wysoka głośność i wygodna konstrukcja. A to jeszcze nie wszystko! Nie mam zamiaru twierdzić, że są to słuchawki wybitne, bo znalazłem też kilka słabszych stron, ale relacja ceny do możliwości jest w tym przypadku bardziej niż dobra. Zapraszam do recenzji.

Autor: Tomasz Duda

Prywatnie korzystam z bezprzewodowych słuchawek gamingowych HyperX Cloud III Wireless, które spełniają większość moich oczekiwań i po prostu bardzo je lubię. Przyznam jednak, że teraz, gdy na moich uszach znalazły się słuchawki Hator Phoenix 2 Wireless, zaczynam czuć, że moje HyperX mogłyby jednak oferować trochę więcej. Tym bardziej że ceny obydwu modeli są porównywalne i oscylują w okolicy 400 - 450 zł. Cenię sobie HyperX za znakomitą wygodę i dobrą jakość dźwięku, ale mają tylko łączność 2,4 GHz, bez Bluetooth, czego w słuchawkach Hator nie brakuje. W dodatku jest to Bluetooth v5.4 połączony z obsługą kodowania LDAC, które zapewnia wysoką jakość dźwięku, z przepływnością do 990 kb/s (AAC też jest). W słuchawkach wbudowano 2-rdzeniowy, 32-bitowy procesor dźwięku (DSP) oraz DAC 24-bit/96 kHz, a odtwarzanie odbywa się przy użyciu 40-milimetrowych przetworników dynamicznych. Według deklaracji generują one 115 dB i przenoszą częstotliwości w zakresie od 10 do 44000 Hz.

Patrząc na specyfikację oraz funkcjonalność słuchawek Hator Phoenix 2, a potem na ich cenę wynoszącą około 450 zł, można dość do wniosku, że albo są za tanie, albo gdzieś musi być ukryty haczyk. Jak sądzisz? Która z tych opcji jest prawdziwa?

Warto dodać, że łączność 2,4 GHz i Bluetooth mogą być aktywne w tym samym czasie i możesz się między nimi przełączać w ciągu dosłownie dwóch sekund. Przydatną ciekawostką jest też technologia Hator ClearScan, która ciągle skanuje zakres pasma 2,4 GHz i może zmieniać częstotliwość tak, aby zoptymalizować siłę i jakość sygnału. Ma to szczególne znaczenie, jeśli w pobliżu komputera znajduje się router lub inne urządzenia nadające w paśmie 2,4 GHz. Na tym jednak nie koniec. Mimo że słuchawki Hator Phoenix 2 mają zamkniętą konstrukcję wokółuszną, która sama w sobie zapewnia dość dobrą izolację pasywną, to producent dołożył do niej jeszcze aktywną redukcję szumu (ANC), korzystającą z czterech wbudowanych mikrofonów. Cechuje się ona bardzo małym opóźnieniem przetwarzania dźwięku na poziomie 0,0075 ms, a przy tym skutecznością, której nie powstydziłyby się niezłe słuchawki bezprzewodowe do muzyki. Działa oczywiście zarówno w trybie Bluetooth, jak i 2,4 GHz. Tryb transparentny też jest… a w moich HyperX nie ma ani ANC, ani trybu przezroczystego (wciąż nie żałuję, że je kupiłem, bo w kilku kwestiach są lepsze od testowanego modelu).

Hator Phoenix 2 Corsair Void Wireless v2 HyperX Cloud III Wireless Konstrukcja wokółuszna, zamknięta wokółuszna, zamknięta wokółuszna, zamknięta Łączność 2,4 GHz + Bluetooth 5.4 + USB-C 2,4 GHz + Bluetooth 2,4 GHz ANC / tryb przezroczysty tak / tak nie / nie nie / nie Oświetlenie LED RGB (brak ustawień) RGB brak Sterowanie przyciski w słuchawkach przyciski w słuchawkach przyciski w słuchawkach Pasmo przenoszenia słuchawek 10 - 44000 Hz 20 - 20000 Hz 10 - 21000 Hz Impedancja 16 omów 32 omy 62 omy Deklarowana czułość 115 dB 116 dB 112 dB Przetworniki dynamiczne, 40 mm dynamiczne, 50 mm dynamiczne, 53 mm Mikrofon wielokierunkowy, odłączany

+ dodatkowy tylko dla Bluetooth wielokierunkowy, podnoszony jednokierunkowy, odłączany Czułość mikrofonu -38 dB -40 dB -21,5 dB Pasmo przenoszenia mikrofonu 30 - 16000 Hz

(mikrofon główny) 100 - 10000 Hz 100 - 10000 Hz Deklarowany czas pracy 45 godzin (2,4 GHz)

75 godzin (Bluetooth) 65 godzin 120 godzin Masa 300 g 303 g 330 g Kompatybilność PC (z PS5 też działają) PC, PlayStation, Switch, Mobile PC, PlayStation 5 / 4 Inne kodeki LDAC oraz AAC, dźwięk przestrzenny z funkcją śledzenia ruchu głowy, dodatkowy mikrofon do rozmów przez Bluetooth (po odłączeniu głównego) Dolby Atmos, nVidia Broadcast DTS Headphone X Cena 425 - 449 zł 560 - 600 zł 370 - 399 zł

W słuchawkach Hator Phoenix 2 włączyć można też efekty dźwięku przestrzennego, wraz z funkcją śledzenia ruchu głowy. Gdy zaczynasz odtwarzać muzykę, to słyszysz ją naprzeciwko siebie (lub wokół siebie), ale gdy obrócisz głowę w lewo lub w prawo, to wirtualny kierunek dźwięku pozostanie taki, jaki był wcześniej. Masz więc wrażenie, że muzyka leci z jednego, konkretnego kierunku, niezależnie gdzie się obrócisz. Słuchawki mogą służyć do komunikacji głosowej w grach, bo mają odłączany, wielokierunkowy mikrofon, przenoszący zakres od 30 do 16000 Hz i cechujący się czułością -38 dB. Jednak kolejną ciekawostką jest to, że nawet gdy go odłączysz, to możesz i tak odbierać i prowadzić rozmowy głosowe z telefonu przez Bluetooth, bo słuchawki mają jeszcze jeden, wbudowany mikrofon, przeznaczony właśnie do tego celu. W lewej i prawej obudowie umieszczono oświetlenie LED RGB, które niestety nie jest w żaden sposób regulowane w aplikacji. Można je na szczęście wyłączyć. Obsługa słuchawek obydwa się za pomocą fizycznych przycisków. Za zasilanie odpowiada wbudowany akumulator o pojemności 850 mAh, który ma wystarczać na około 45 godzin używania z łącznością 2,4 GHz i 75 godzin z Bluetooth. W dalszej części recenzji opisuję, jakie wyniki udało mi się realnie osiągnąć, ale tak czy inaczej, nie jest to poziom zbliżony do moich HyperX Cloud III Wireless, które akumulator mają jednak wyraźnie lepszy. Przejdźmy zatem do szczegółów, zaczynając od jakości i ergonomii.