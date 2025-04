Recenzja Corsair Void Wireless v2. Bezprzewodowe słuchawki gamingowe do PC, PS5 i smartfona, ze świetnym czasem pracy

W redakcji PurePC pojawiły się przedpremierowo najnowsze słuchawki gamingowe Corsair Void Wireless v2. Są duże, wokółuszne, wyposażone w przetworniki 50 mm, akumulator wystarczający na 65 godzin ciągłego używania, ozdobne paski LED RGB, dźwięk Dolby Atmos, sporo przydatnych ustawień w aplikacji, dobry mikrofon, a także dwa rodzaje łączności bezprzewodowej: 2,5 GHz oraz Bluetooth. Dzięki temu nadają się do używania nie tylko z komputerem PC / Mac, ale też z konsolami PlayStation, Switch oraz urządzeniami mobilnymi. Najciekawsze jest jednak to, że są wyraźnie tańsze od wielu znanych konkurentów. Corsair Void Wireless v2 można kupić za około 500 zł, co wydaje się być kwotą atrakcyjną, jak na słuchawki z podwójną łącznością bezprzewodową, przeznaczone dla kilku platform. Czy jednak realnie są godne polecenia?

Autor: Tomasz Duda

Gdy masz już komputer złożony z najlepszych komponentów, na które było Cię stać i gdy już siedzisz oraz grasz w najnowszy tytuł, z kubkiem kawy (albo czegoś chłodnego) na biurku, to czasami okazuje się, że irytuje Cię mnóstwo innych rzeczy. Nieprecyzyjna myszka, nieodpowiednio pracująca klawiatura, “lagujący” internet, niewygodne słuchawki itp. Bywają takie dni, kiedy po prostu każdy detal irytuje. Dlatego wybór odpowiednich dla siebie akcesoriów też ma niebagatelne znaczenie. Tym razem przyjrzymy się nowym słuchawkom w ofercie znanej firmy Corsair, czyli modelowi Void Wireless v2. Czy są to najlepsze słuchawki do gier na rynku? Krótka odpowiedź brzmi: nie. Ale… jeśli pytanie brzmi, czy są to słuchawki, które dobrze łączą funkcjonalność, jakość i cenę, to już moim zdaniem odpowiedź brzmi: jak najbardziej. Jasne, że jeśli ktoś nie ma zamiaru korzystać z mikrofonu, to wybór słuchawek jest w zasadzie nieograniczony. Równie dobrze można kupić o połowę tańsze słuchawki do muzyki, które pewnie zagrają nawet lepiej, ale jeśli jednak masz na oku model stricte gamingowy, w cenie do około 500 zł, to Corsair Void Wireless v2 może pozytywnie zaskoczyć.

Bezprzewodowe słuchawki do grania na komputerze, PlayStation i Switch, a także na urządzeniach mobilnych. Corsair Void Wireless v2 mają dwa typy łączności: 2,4 GHz oraz Bluetooth, akumulator na 65 godzin, dobry mikrofon, świecące paski LED RGB (można je wyłączyć) i całkiem sporo różnych funkcji oraz ustawień w programie iCUE. Wszystko to za 500 zł.

Corsair Void Wireless v2 to duże słuchawki bezprzewodowe o konstrukcji wokółusznej, wyposażone w przetworniki dynamiczne o sporej średnicy 50 mm. Jak przystało na ten typ sprzętu, mają też mikrofon, który w tym przypadku nie jest odłączany, lecz składany / podnoszony. Samo podniesienie sprawia, że mikrofon się dezaktywuje, ale co ważne, słuchawki mają też zestaw przycisków, z których jeden jest programowalny i można przypisać mu bardzo wiele (zupełnie szczerze: mnóstwo) różnych funkcji, w tym wyciszanie mikrofonu. Oczywiście odpowiednie opcje znajdują się w programie iCUE, instalowanym na komputerze. Słuchawki mają też ozdobne paski LED’owe, świecące wieloma kolorami, a każdy z nich jest podzielony na dwa obszary, które można dostosowywać oddzielnie, nie tylko pod względem barwy, ale też efektów dynamicznych (również w aplikacji). Na szczęście jeśli ktoś nie lubi oświetlenia LED w słuchawkach, to można je wyłączyć i oszczędzać tym samym energię.

Corsair Void Wireless v2 HyperX Cloud Alpha Wireless Konstrukcja Wokółuszna / Zamknięta Wokółuszna / Zamknięta Łączność Bezprzewodowa Bezprzewodowa Oświetlenie LED RGB - Łączność 2,4 GHz / Bluetooth 2,4 GHz Sterowanie Przyciski w słuchawkach Przyciski w słuchawkach Pasmo przenoszenia słuchawek 20 - 20000 Hz 15 - 21000 Hz Impedancja 32 omy 62 omy Deklarowana czułość 116 dB 103 dB Przetworniki Dynamiczne / 50 mm Dynamiczne / 50 mm Mikrofon Wielokierunkowy Dwukierunkowy Czułość mikrofonu -40 dB -15 dB Pasmo przenoszenia mikrofonu 100 - 10000 Hz 50 - 7200 Hz Deklarowany czas pracy 65 godzin 300 godzin Waga 303 gramy 335 gramów Kompatybilność PC / PlayStation / Switch / Mobile PC / PlayStation Inne Dolby Atmos / nVidia Broadcast DTS Headphone X Cena 500 zł 579 zł

A skoro o energii mowa, to producent deklaruje 65 godzin ciągłego używania bez włączonych LED’ów, co mam oczywiście zamiar sprawdzić w tej recenzji. Wraz ze słuchawkami użytkownik otrzymuje nadajnik-odbiornik (transceiver) z pełnowymiarowym wtykiem USB-A. Tutaj przyznać trzeba, że wadą jest brak choćby prostej przejściówki na USB-C. W każdym razie służy on do przesyłania dźwięku z bardzo małym opóźnieniem dźwięku w stosunku do obrazu, więc nadaje się idealnie do grania na PC lub konsoli PS5 / PS4. Co ciekawe w informacji, którą dostałem od Corsair, jest też informacja o wsparciu dla Xbox, choć na samym opakowaniu od produktu tego nie ma. Ja testowałem słuchawki na PC i PS5. Można je łączyć też z Nintendo Switch, a dzięki dodatkowej łączności Bluetooth również ze smartfonem lub tabletem. Słuchawki ważą około 300 gramów, wyglądają nowocześnie, są dobrze wykonane, mają duże i miękkie poduszki i spory zakres regulacji pałąka. Cena: około 500 zł. Przejdźmy zatem do dokładniejszych opisów.