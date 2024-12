Test obudowy Corsair 9000D RGB Airflow Super Full Tower - Pomieści dwa komputery, cztery chłodnice 480 mm i ponad 20 wentylatorów

Corsair 9000D RGB Airflow to monstrualna obudowa komputerowa klasy Super Full Tower, która spokojnie pomieści dwa zestawy i/lub najbardziej fikuśne autorskie systemy chłodzenia wodnego. Wewnątrz upchniemy bowiem radiatory w rozmiarze 480 mm, największe rozmiarowo komponenty i ponad dwadzieścia 120 mm wentylatorów. Jednak nawet wówczas skrzynka raczej nie odfrunie, ponieważ waży nieprawdopodobne 35 kilogramów bez wyposażenia. Niewielu użytkowników będzie potrafiło zagospodarować taką przestrzeń, dlatego Corsair 9000D RGB Airflow stanowi propozycję dla największych entuzjastów oraz eksperymentatorów. Pytanie czy producent faktycznie dobrze przemyślał całość...

Autor: Sebastian Oktaba

Obudowa to bezsprzecznie jeden z najważniejszych elementów zestawu komputerowego, który wprawdzie nie wpływa bezpośrednio na wydajność, niemniej trudno bagatelizować pozostałe kwestie za jakie odpowiada - stylistyki, chłodzenia oraz funkcjonalności. Pozostaje również najbardziej wyeksponowanym podzespołem, podlegającym surowej ocenie odwiedzających, zatem poniekąd spełnia jeszcze funkcję reprezentacyjną. Dodatkowo warto zaznaczyć, że statystycznie obudowy to najrzadziej wymieniane składowe komputera, dlatego na skrzynce naprawdę nie warto oszczędzać. Składając nowoczesnego gamingowego peceta musimy więc określić nie tylko format skrzynki, ale również sprawdzić czy pomieści wysokie systemy chłodzenia procesorów oraz długie karty graficzne, nawet nie wspominając o radiatorach bądź dodatkowych wentylatorach. Wszystko to może się bowiem przydać w przyszłości.

Corsair 9000D RGB Airflow to monstrualna obudowa komputerowa, która spokojnie pomieści dwa zestawy i/lub najbardziej fikuśne autorskie systemy chłodzenia wodnego. Wejdzie tu 21 wentylatorów i cztery radiatory 480 mm.

Corsair 9000D Airflow należy do doskonale znanej rodziny obudów komputerowych, której największym reprezentantem był dotychczas model Corsair 7000D Airflow, charakteryzujący się ponadprzeciętnymi rozmiarami i blisko 20 kilogramami wagi. Jednak jeśli postawimy obydwie konstrukcje naprzeciwko siebie, to opisywana nowość okazuje się prawdziwym gigantem, bowiem Corsair 9000D Airflow zmieściłby starszego brata i jeszcze zostałoby trochę miejsca. Dlatego w gruncie rzeczy to sukcesor high-endowego modelu Corsair Obsidian 1000D. Jest to również najcięższa obudowa komputerowa jaką kiedykolwiek testowałem, wyprzedzająca nawet Phanteks Enthoo Elite (2017) dostarczanego w specjalnym kufrze. W zestawie producent powinien dodawać paczkę Voltarenu, gdyż samodzielne dźwiganie takiego potwora można przypłacić kilkoma dniami przymusowego odpoczynku. Pod względem stylistycznym obudowa wprowadziła szereg zmiennych w rodzinie, aczkolwiek ogólna koncepcja konstruktorów skupionych głównie na wysokiej przewiewności pozostała oczywiście niezachwiana.

Corsair 9000D Airflow Corsair 7000D Airflow Corsair Obisdian 1000D Wymiary (S/W/G) 307 x 698 x 698 mm 248 x 600 x 550 mm 307 x 693 x 697 mm Waga 34.3 kilograma 18.7 kilograma 29.5 kilograma Front Siatka Siatka Szkło Materiały Metal / Szkło / Plastik Metal / Szkło / Plastik Metal / Szkło / Plastik Porty USB 4x USB-A / 2x USB-C 4x USB-A / 1x USB-C 4x USB-A / 2x USB-C Format płyt mITX / mATX / ATX / eATX mITX / mATX / ATX / eATX mITX / mATX / ATX / eATX Zatoki 2.5" 6 6 6 Zatoki 3.5" 5 4 5 Zatoki 5.25" - - - Długość GPU 580 mm 450 mm 400 mm Długość PSU 225 mm 225 mm 225 mm Wysokość coolera 180 mm 190 mm 180 mm Fabryczne wentylatory - - - Miejsc na wentylatory 21 12 13 Kontroler obrotów iCUE Link Tak Tak AiO Front / Wnęka / Góra 480 / 360 / 480 mm 480 / 480 / 420 mm 480 / - / 420 mm Wyciszenie - - - Cena 2479 zł 1099 zł 3149 zł

Cechą unikatową Corsair 9000D Airflow jest możliwość równoczesnej instalacji dwóch niezależnych komputerów - jednego pełnowymiarowego plus drugiego w formacie mITX. Takich konstrukcji trochę w historii obudów się przewinęło, wszak jeszcze w odległym 2012 roku testowałem Xilence Interceptor Pro oferującego podobną funkcjonalność. Naprawdę trudno wskazać natomiast modele pozwalające na jednoczesne zamontowanie czterech radiatorów w rozmiarze 480 mm, dlatego bezpośrednią konkurencję dla Corsair 9000D Airflow stanowią egzotyczny Lian Li V3000 Plus i wspomnianym wcześniej Phanteks Enthoo Elite. Jeśli doliczymy do powyższego miejsce na ponad 20 wentylatorów o średnicy 120 mm, a także specjalną wnękę umieszczoną nad sekcją płyty głównej przygotowaną dla radiatora 360 mm, uzyskamy skrzynkę o niezwykle szerokich opcjach konfiguracji. Będzie to jednak bardzo kosztowana zabawa, ponieważ oficjalna cena recenzowanego Corsair 9000D Airflow wynosi prawie 2500 złotych.