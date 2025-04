Facebook traci znaczenie wśród młodszych pokoleń. Wewnętrzne e-maile Meta pokazują rosnące problemy z atrakcyjnością platformy

Świat mediów społecznościowych nieustannie się zmienia, a platformy walczą o uwagę kolejnych pokoleń użytkowników. Firmy technologiczne coraz częściej analizują, jak dostosować swoje serwisy do zmieniających się trendów, a także oczekiwań młodszej publiczności. Czas spędzany w aplikacjach, styl komunikacji czy też rodzaj treści stają się kluczowe w walce o cyfrową obecność. To wyzwanie, z którym mierzą się nawet najwięksi gracze branży.

Facebook przestał być miejscem, gdzie dzieje się internet. Straciliśmy kulturowy impet – napisano w jednym z ujawnionych e-maili.

Wyciek wewnętrznych e-maili z Meta ujawnia, że firma od dawna dostrzega odpływ młodszych użytkowników z Facebooka. Szczególnie niepokojący dla zarządu, a także dla zespołów odpowiedzialnych za rozwój produktu jest spadek znaczenia platformy w kontekście cyfrowej kultury, jak również trendów internetowych. Pracownicy firmy piszą wprost, że Facebook przestał być centrum życia online, a jego wizerunek nie rezonuje już z pokoleniem Z. Zamiast angażujących treści i interakcji, młodsi użytkownicy szukają rozrywki na TikToku, Instagramie i YouTube, a Facebook postrzegają jako medium starszego pokolenia. To zmusza Meta do szukania nowych rozwiązań, by przywrócić platformie atrakcyjność. Pisał już o tym u nas w 2022 roku Marcin Karbowiak. Okazuje się, że proces decyzyjny jest chyba nieco wydłużony.

W odpowiedzi na kryzys Meta rozważa zmiany w algorytmach, systemie poleceń treści i działaniach brandingowych. Mimo że Facebook wciąż ma ogromną bazę użytkowników na całym świecie, firma dostrzega, że bez zaangażowania młodych jego przyszłość może być zagrożona. W e-mailach mówi się o potrzebie „odzyskania kulturowej aktualności”, a także o tym, że platforma społecznościowa nie powinna być jedynie repozytorium rodzinnych zdjęć i wspomnień. Obecnie Meta testuje nowe formaty treści, eksperymentuje z AI i zwiększa inwestycje w funkcje wideo krótkiego formatu. Przyszłość Facebooka może zależeć od tego, czy uda mu się nadążyć za tempem, w jakim zmieniają się oczekiwania cyfrowej generacji.

