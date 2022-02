Facebook nie przyciąga już nowych użytkowników. Meta musi zmierzyć się z faktami i zdecydować o przyszłości serwisu

Jestem daleki od twierdzenia, że losy niebieskiego serwisu społecznościowego są już przesądzone, natomiast nie da się ukryć tego, że zainteresowanie Facebookiem słabnie. Przedsiębiorstwo Meta opublikowało swoje najnowsze wyniki, w których ujęto sytuację firmy na czwarty kwartał 2021 roku. Choć liczby w nich zawarte mogą wydać się pozytywne lub w najgorszym wypadku neutralne, stały się powodem do niepokoju akcjonariuszy. Z danych wynika bowiem, że liczba aktywnych użytkowników Facebooka utrzymuje się na tym samym poziomie, co w poprzednim kwartale. Dodatkowo dzienna liczba aktywnych użytkowników spada i to pierwszy raz w historii Facebooka, który notował nieprzerwane wzrosty. Nie trzeba było czekać długo na odpowiedź giełdy.

Facebook się kończy? Wyniki kwartalne Meta rozczarowały Wall Street, czego efektem jest spadek akcji o 20%. Okazuje się, że serwis nie przyciąga już nowych użytkowników. Co dalej?

Kiedy rozmawiam z młodszymi internautami, Facebook często jest przez nich określany mianem „starocia”, a nawet miejsca, w którym aktywność może być wręcz powodem do wstydu przed rówieśnikami. Młodzież stawia dziś na platformy, takie jak TikTok i nic nie wskazuje na to, aby trend ten miał się nagle odwrócić. Niemniej serwis społecznościowy od Meta to w dalszym ciągu potężna usługa z pokaźną bazą użytkowników. Sęk w tym, że od kilku miesięcy Facebook nie odnotował wzrostu ich liczby. Co gorsze, dzienna liczba odwiedzających go osób spadła z 1,93 mld do 1,929 mld. Może się to wydać niewielką różnicą, ale informacja stała się skutecznym bodźcem do niepokoju inwestorów.

Całkowita liczba aktywnych użytkowników wynosi 2,9 mld i taki też wynik utrzymuje się od Q3 2021 roku. W portfolio społecznościowych rozwiązań Meta mamy jeszcze Instagram, WhatsApp oraz budowane aktualnie Metaverse. To właśnie tam Zuckerberg widzi nadzieję na rozwój. Słusznie, gdyż Facebook jest już miejscem nasyconym, które mimo wdrażania okresowych nowości nie jest już w stanie zachęcić do siebie młodszych użytkowników sieci. FB to dojrzały produkt, który jeszcze długo będzie miał swoje miejsce w internecie, natomiast na spektakularne sukcesy najpewniej nie ma już większych szans.

Źródło: TechCrunch