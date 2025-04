ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition to limitowana karta graficzna dla fanów gry DOOM: The Dark Ages

W przypadku kart graficznych co jakiś czas pojawiają się unikatowe modele, które łączą wysoką wydajność z oryginalnym wzornictwem. Najnowsze premiery sprzętu często są powiązane z popularnymi markami z branży gier. To przyciąga uwagę kolekcjonerów i entuzjastów. Wprowadzenie takich limitowanych edycji to nie tylko okazja do wyróżnienia się, ale też sposób na podkreślenie wieloletniej tradycji producentów i kultowych serii gier komputerowych.

Ta karta graficzna to hołd dla 30 lat innowacji ASUS i dziedzictwa DOOM – idealna dla tych, którzy chcą połączyć moc z legendą – ASUS ROG

ASUS, świętując 30-lecie produkcji kart graficznych, nawiązał współpracę z Bethesdą i id Software, tworząc wyjątkową edycję karty ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition. Ta limitowana karta graficzna, inspirowana nadchodzącą grą DOOM: The Dark Ages, wyróżnia się unikalnym designem – zielono-złotą kolorystyką, grafiką DOOM Slayera na backplate oraz wentylatorami stylizowanymi na Shield Saw. Dodatkowe detale, takie jak runiczne napisy i złote akcenty, podkreślają jej kolekcjonerski charakter. Karta wyposażona jest w 16 GB pamięci GDDR7, rdzeń GB203, a także technologie DLSS 4 i ray tracing.

Zestaw dostępny wyłącznie w sklepie Bethesda Gear Store zawiera nie tylko kartę graficzną, ale także ekskluzywne dodatki: koszulkę z motywem DOOM, podkładkę pod mysz, replikę żółtego klucza, a także unikalny skin DOOM Slayer Legionary do gry. Opcjonalnie można dołączyć do zestawu edycję Premium gry DOOM: The Dark Ages, oferującą wcześniejszy dostęp, DLC, cyfrowy artbook, jak również ścieżkę dźwiękową. Premiera gry zaplanowana jest na 15 maja 2025 roku, a przedsprzedaż zestawu rozpoczęła się 29 kwietnia. Dla fanów serii DOOM i entuzjastów sprzętu komputerowego to niepowtarzalna okazja, aby wzbogacić swoją kolekcję o wyjątkowy element łączący moc i legendę.

Źródło: Bethesda Gear Store, ASUS Press Release