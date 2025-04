DOOM: The Dark Ages - oto Cosmic Realm. Prezentacja przeciwników i świata nawiązującego do twórczości H.P. Lovecrafta

FPS to prosty gatunek, oparty na oczywistych zasadach. Wydawałoby się zatem, że liczba możliwości przy tworzeniu kolejnych tytułów jest cokolwiek ograniczona. Tymczasem na przestrzeni dekad powstało sporo ciekawych wariacji - bazujących rzecz jasna na pewnych utartych motywach, ale potrafiących nierzadko wprowadzić sporo świeżości. Nieodmiennie króluje tutaj id Software - i być może wkrótce znów udowodnią swój prymat, gdy pojawi się DOOM: The Dark Ages.

DOOM: The Dark Ages otrzymał jeszcze jedną zapowiedź, skupiającą się głównie na zupełnie nowym regionie w grze i przeciwnikach.

Choć wydaje się, że tej marki nie trzeba specjalnie promować, id Software nie przestaje dzielić się kolejnymi informacjami o zbliżającym się projekcie. Pojawiały się już zarówno dłuższe trailery, jak i prezentacje pewnych partii rozgrywki, dzięki czemu część osób mogła już podzielić się pierwszymi wrażeniami, ale wygląda na to, że o wielu sprawach jeszcze nie wiemy. Tym razem deweloperzy pokazali, że DOOM: The Dark Ages zaoferuje nieznaną dotąd część uniwersum - tzw. Cosmic Realm, wprowadzający trochę lovecraftowych klimatów.

Nie znamy jeszcze oczywiście dokładniejszych szczegółów, ale jak przedstawia Hugo Martin, piekielne siły mają zawrzeć szeregi z istotami znanymi z przerażających opowieści Samotnika z Providence. To świetna okazja dla twórców do wprowadzenia eksperymentalnych stworów, stanowiących hybrydę dwóch wrogich światów. Co więcej, otrzymamy kolejną nietypową broń, która będzie dosłownie łamała im kości. A wszystko to na silniku id Tech 8, który ma działać znakomicie tak na komputerach osobistych, jak i konsolach.

