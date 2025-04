DOOM: The Dark Ages - id Software z kolejnym zwiastunie. Tym razem skupiono się mocniej na fabule

Legendarni twórcy już za kilka tygodni wypuszczą nowy rozdział serii stanowiącej kamień milowy dla gatunku. I choć technicznie rzecz biorąc DOOM: The Dark Ages stanowić będzie prequel w stosunku do dwóch poprzednich odsłon, na pewno nie czeka nas powtórka z rozrywki. Można to było ujrzeć już na pierwszych materiałach, do tego nie tak dawno część osób wstępnie już tytuł sprawdziła. Jak dało się przewidzieć, ze świecą szukać kręcących nosem.

DOOM: The Dark Ages dostał kolejny trailer, na którym zaprezentowano nieco lepiej fabularny kontekst wraz z nowymi ujęciami z rozgrywki.

Jak to zwykle bywa, id Software jest dość pewne siebie już od pierwszych zapowiedzi. Rozgrywka nie tylko nie zawodzi, ale dodatkowo nakręca - zwłaszcza mowa tutaj o graczach, którym nie do końca podeszły pomysły wprowadzone przez pod wieloma względami rewolucyjne DOOM Eternal. Król FPS-ów przenosi główne akcenty z sekwencji platformowych na bycie "mobilnym czołgiem", wykonującym zabójcze kontrataki i mającym większe wsparcie w postaci broni białej. Poniżej zaś nowy trailer - w wersji zarówno angielskiej, jak i polskiej:

Od swoistego rebootu z 2016 roku twórcy stawiali spory nacisk na lore tego uniwersum, zamieszczając opcjonalne strzępki informacji do kodeksu. W sporym stopniu opowiadały one o dawnych dziejach walk z demonami. DOOM: The Dark Ages wprowadza nas do tej rzeczywistości. I wygląda na to, że obok m.in. otwartego świata pojawi się jeszcze więcej fabularnych elementów, a ludzie będą mieli znaczniejszą rolę niż kiedykolwiek. Do tego najwyraźniej Slayer może zmierzyć się z godnym siebie rywalem.

