Klasyka Star Wars wchodzi do GOG Preservation Program, w tym Dark Forces, Battlefront i X-Wing. Wyprzedaż gier z uniwersum

Pora na kolejne gry, które zdążyły już się nieźle zestarzeć, wskutek czego ich uruchomienie na nowych systemach jest co najmniej problematyczne, ale nadal mają wielu zwolenników z racji swojej ponadczasowości. Niedawno w ramach GOG Preservation Program pojawiły się takie szlagiery jak F.E.A.R. czy seria Dino Crisis. A jako że końca dobiega kwiecień, zbliża się wielkie święto z okazji obchodów Star Wars Day - co wiąże się z ciekawym pakietem.

4 maja w ramach GOG Preservation Program pojawi się kilka legendarnych gier z uniwersum Gwiezdnych Wojen, a wśród nich klasyczne Star Wars: Battlefront i obie odsłony Rebel Assault.

Od dłuższego czasu GOG prężnie rozwija swój specjalny program, w ramach którego umożliwia komfortowe ogrywanie pozycji mających problem z właściwym działaniem na współczesnym sprzęcie. Na kandydatów można głosować, nieraz z kolei dochodzi do specjalnych sytuacji. Tym razem na przykład fani Gwiezdnych Wojen cieszyć się będą pewnymi corocznymi majowymi obchodami i z tej okazji można mówić o ciekawych ofertach związanych z GOG Preservation Program. Ponadto trwa wyprzedaż gier z uniwersum, więc aż do przyszłego tygodnia kupicie w dobrej cenie masę tak dawnych, jak i trochę nowszych hitów.

Co się zaś tyczy nowych nabytków na GOG, mamy pięć zestawów. Star Wars: Dark Forces to wybitny FPS, który nie tylko wyznaczył wiele trendów w gatunku, ale np. zapoczątkował serię Jedi Knight. Do tego mamy Star Wars: X-Wing Special Edition oraz Star Wars: TIE Fighter Special Edition, gdzie kierujemy legendarnymi myśliwcami, klasyczne Star Wars: Battlefront z 2004 roku i wreszcie obie odsłony Star Wars: Rebel Assault, pamiętające jeszcze czasy MS-DOS arcade'owe dinozaury cechujące się m.in. grafiką z prerenderowanym tłem i bardzo wysokim poziomem trudności. Każda z wymienionych gier wchodzi oczywiście w skład wymienionej uprzednio wyprzedaży, więc można je zakupić w bardzo rozsądnej cenie.

Źródło: GOG