F.E.A.R. - klasyka horroru od świeżo upadłego studia trafia w przyspieszonym tempie do GOG Preservation Program

GOG Preservation Program to bez wątpienia jedna z najciekawszych inicjatyw, które tyczą się tych nieco starszych tytułów. Dzięki niej o wiele łatwiej jest uruchomić klasyczną grę na współczesnym sprzęcie. Dotąd można było mówić o nie lada sukcesach przedsięwzięcia - jak pierwsze Diablo, Blood Omen: Legacy of Kain, Alpha Protocol, czy serie Resident Evil i Dino Crisis. W świetle upadku Monolith Productions, twórców F.E.A.R., może to być bardzo istotne.

F.E.A.R. Platinum zostaje nieco wcześniej włączone do GOG Preservation Program, a niebawem pojawią się tam inne gry od Monolith Productions.

W roku 2005 na komputerach osobistych ukazał się F.E.A.R.: First Encounter Assault Recon, zachwycając graczy unikalnym połączeniem elementów shootera i survival horroru. Pozycja zapisała się złotymi zgłoskami w branży i zapoczątkowała całą serię (a że kontynuacje nie do końca dorównywały pierwowzorowi - to już inna sprawa). Stojące za sukcesem Monolith Productions w późniejszym okresie stworzyło chociażby Shadow of Mordor i Shadow of War. Ostatnio czekaliśmy na Wonder Woman, ale po niezliczonych problemach Warner Bros. Games nie tylko anulowało projekt, ale zamknęło studio. I tutaj do akcji wchodzi GOG.

F.E.A.R. Platinum – featuring the base game and both expansions – will be available as part of the GOG Preservation Program by next month. Originally scheduled for a later timeframe, we’ve decided to accelerate this release to properly recognize Monolith’s contributions to… pic.twitter.com/efu8872vx1 — GOG.COM (@GOGcom) February 26, 2025

GOG Preservation Program zajmie się usprawnieniem nie tylko podstawowej wersji gry, ale także dwóch dodatków: F.E.A.R. Extraction Point i F.E.A.R. Perseus Mandate. Jak wynika z oświadczenia, pierwotnie i tak znajdowały się na liście, ale ze względu na zaistniałą sytuację stały się priorytetem. Premiera ma nadejść w przyszłym miesiącu, a na razie jeszcze przez parę dni za bezcen da się kupić zwyczajną wersję. Co więcej, już teraz wstępnie zapowiedziano, że nie będzie to jedyna gra Monolith, którą obejmie program.

Źródło: GOG