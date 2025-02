WB Games zamyka trzy studia, w tym Monolith Productions, twórców FEAR i Shadow of Mordor. Wonder Woman skasowana

Gdybyśmy mieli wymienić znaczniejsze firmy, które w największym stopniu borykają się z problemami związanymi z ich ostatnimi inwestycjami, Warner Bros. bez wątpienia znalazłoby się całkiem wysoko na tej liście. Jakkolwiek bowiem uniwersum DC stoi przed szansą na złapanie drugiego oddechu, WB Games jest w tej chwili w odwrocie. Jak się okazuje, straty są poważniejsze niż można by zakładać, bowiem porażki z ostatnich lat ściągają w dół zasłużone studia.

WB Games zostało zmuszone do zamknięcia trzech studiów, w tym odpowiedzialnego za serię FEAR czy Shadow od Mordor Monolith Productions, a na dokładkę jeszcze Player First Games oraz WB San Diego.

Niedawne wieści o kłopotach gry z Wonder Woman w roli głównej doczekały się nie lada konsekwencji. Krótko po informacjach od Jasona Schreiera WB Games potwierdziło, że trzy studia wypadają z gry. Są to Player First Games, WB San Diego i Monolith Productions. Szczególnie boli utrata tego ostatniego zespołu, odpowiedzialnego za legendarną serię FEAR, a także rozgrywających się w uniwersum Śródziemia Shadow of Mordor i Shadow of War. Naturalnie anulowana zostaje również sama Wonder Woman.

Jak wynika z oświadczenia WB Games, ruch ten jest być strategiczną decyzją mającą na celu zabezpieczenie pozycji marek, które będą rozwijane w kolejnych latach - takich jak Harry Potter, Mortal Kombat, DC, czy Gra o tron. Player First Games to z kolei twórcy MultiVersus - bijatyki 2.5D w modelu free-to-play, która koniec końców okazała się kolejną porażką Warner Bros. Games. Wielki triumf Hogwarts Legacy z 2023 roku okazał się niewystarczający, by w pełni zbalansować ciąg klęsk przypadający na dekadę pracy Davida Haddada, który przestał być głową firmy w zeszłym miesiącu. Nie ma co ukrywać, że to duża strata dla branży. I szczególny nacisk należy tu oczywiście położyć na wielce zasłużone Monolith Productions.

Źródło: WCCFtech, Kotaku