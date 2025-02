DC Studios prowadzi rozmowy z Rocksteady i NetherRealm na temat nowych gier z komiksowego uniwersum

Z pewnością nie tak wyobrażano sobie przyszłość gier tworzonych na bazie komiksów DC. Na przestrzeni kolejnych lat nie powiodło się takim tytułom, jak Gotham Knights, takie Suicide Squad: Kill the Justice League okazało się wręcz jedną z największych katastrof co najmniej ostatnich lat, natomiast projekt tytułu z Wonder Woman w roli głównej znajduje się w dziwnym miejscu. Nie przeszkadza to jednak szefostwu DC Studios w snuciu kolejnych planów.

DC Studios rozmawia obecnie z Rocksteady i NetherRealm na temat nowych gier w uniwersum. Pierwsze projekty raczej nie pojawią się zbyt prędko.

Wstrząsy towarzyszą w zasadzie każdemu medium związanemu z DC Comics. Poza grami, jeszcze większe przetasowania znajdziemy w filmowo-serialowym uniwersum. Od pewnego czasu na czele wszelkich kluczowych operacji stoją James Gunn i Peter Safran. A plany są ambitne, obejmują bowiem potencjalnie każdy aspekt twórczości - w tym gry wideo. Nie powinny zatem dziwić wstępne ruchy DC Studios i Warner Bros. Games, mające na celu początek realizacji dalekosiężnych planów tyczących się kolejnych przedsięwzięć.

Jak przyznał Safran, obecnie trwa faza rozmów o konkretnych postaciach i konceptach, które potencjalnie mogą być częścią nowego DC Universe - czy to u boku NetherRealm, czy Rocksteady. Co się tyczy okresu, kiedy moglibyśmy wiedzieć nieco więcej, sam Gunn mówi raczej o kwestii kilku lat. Jak wiadomo, do najbardziej oczekiwanych projektów należało Injustice 3 - zamiast tego, pojawiło się Gotham Knights czy Suicide Squad: Kill the Justice League, co nie skończyło się zbyt dobrze dla Warner Bros. Games. Na razie wygląda na to, że najbliżej są najbezpieczniejsze koncepcje - czyli powrót do marki Batmana.

