Gra Wonder Woman ma kłopoty, projekt jest tworzony od nowa. A Rocksteady podobno szykuje kolejnego singlowego Batmana

Nie jest to najszczęśliwszy okres dla gier związanych z Warner Bros., choć jeszcze kilka lat temu mogło się wydawać, że czeka nas jeżeli nie renesans uniwersum, to przynajmniej całkiem niezła kontynuacja wizji trylogii Arkham. Rocksteady jednak kompletnie wykoleiło się z Suicide Squad: Kill the Justice League, po którym nie pozostało zbyt wiele, wskutek czego ich wydawcy mierzą się z rozlicznymi problemami. Ale bynajmniej nie kończy się na tej sprawie.

Jak podaje Bloomberg, prace Monolith Productions nad Wonder Woman zostały zresetowane, i to pomimo wydania na projekt wielkich pieniędzy. W międzyczasie Rocksteady miało wrócić do Batmana.

Choć to nie jest tak, że nad Wonder Woman zupełnie milczano, szczegółowych informacji również zabrakło. Owszem, w swoim czasie wspominano o otwartym świecie, wyeksponowaniu relacji głównej bohaterki z innymi Amazonkami i nade wszystko powrocie systemu Nemezis - co brzmiało całkiem niezgorzej - ale żadnych innych konkretów czy to o orientacyjnej dacie premiery, czy nawet dłuższym trailerze nie było mowy. Teraz okazuje się, że przedsięwzięcie, na które twórcy F.E.A.R., czy obu odsłon gier akcji w Śródziemiu mieli już wyłożyć 100 milionów, znajduje się w nie lada opałach, i to sięgających jeszcze zeszłego roku.

Cały projekt miał zostać zresetowany w głównej mierze z powodu ustąpienia dotychczasowego reżysera. Na obecną chwilę zespół miał zatem nie poczynić żadnych znaczących postępów i już pojawiały się głosy, że nawet jego członkowie od pewnego czasu wątpią w powodzenie projektu. Czemu nie ma się zresztą co dziwić, bo jeśli owe doniesienia faktycznie są prawdą, to do ukończenia gry potencjalnie brakuje dosłownie lat. Z drugiej strony, Rocksteady rzekomo wróciło do swojej strefy komfortu, pracując nad nową grą z Batmanem w roli głównej. A pamiętajmy, że poza Suicide Squad, zamknięto serwery MultiVersus, z kolei Harry Potter: Quidditch Champions również nie okazał się na razie specjalnym sukcesem.

