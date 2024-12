Wonder Woman - nowe szczegóły związane z powstającą grą Monolith Productions o tytułowej Amazonce

Warner Bros. Games w dalszym ciągu znajduje się w dziwnym miejscu. Sukces Mortal Kombat 1 w tym względzie zachęcił włodarzy do inwestowania w gry-usługi, co oczywiście nie spodobało się większej części fanów. Do tego dochodzi jeszcze między innymi problem z Suicide Squad: Kill the Justice League. Rocksteady rozczarowało w zasadzie na wszystkich frontach i znajduje się w odwrocie. A gdzieś w tle pojawia się jeszcze temat Wonder Woman.

Nie wygląda na to, byśmy w najbliższym czasie poznali datę premiery Wonder Woman, ale ostatnio wyciec miały pewne doniesienia związane z tytułem.

Jeszcze w zeszłym roku pojawiły się pierwsze informacje tyczące się kilku aspektów projektu. Do tego czasu mogliśmy między innymi usłyszeć o dość niepokojących pogłoskach. Mówiło się bowiem o tym, że Monolith Productions miało problemy podczas tworzenia, w związku z czym otrzymało wsparcie od ekipy z WB Games Montreal, odpowiadającej za Gotham Knights. W każdym razie teraz pewna ankieta marketingowa wyjawiła sporo informacji o Wonder Woman. Z pewnością przez pomyłkę, jako że np. koncepcyjne grafiki zostały już zewsząd usunięte.

Ale oczywiście w sieci pozostały pewne informacje. Akcja ma się kręcić wokół ataku czarodziejki Circe na wyspę Themyscira. Antagonistka prowadzi ze sobą całą galerię mitologicznych stworów, a do walki z nią stanie rzecz jasna czempionka Amazonek, chcąc przy okazji podreperować relacje z matką, królową Hippolytą, a także mieszkankami wyspy, które czują się zdradzone odejściem Diany z wyspy. Po drodze ma dojść do szeregu gościnnych występów herosów z DC. Jeśli chodzi o rozgrywkę, podobno możemy spodziewać się eksploracji otwartego świata, szybkiej, pełnej combosów walki i, co ciekawe, znanego z gier Monolith w świecie Śródziemia systemu Nemesis. Nie znamy jednak szczegółów, tak samo jak daty premiery.

