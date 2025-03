Wonder Woman - nowa gra od twórców F.E.A.R. oraz Śródziemia: Cień Mordoru nie będzie jednak grą-usługą

W ostatnim czasie zrobiło się głośno (i to bynajmniej nie w pozytywnym znaczeniu) na temat słów prezesa Warner Bros. Discovery - Davida Zaslava - który dał jasno do zrozumienia, że dział gier będzie przygotowywał przede wszystkim gry-usługi z nastawieniem na długotrwały proces monetyzacji. Ma to się odbywać we wszystkich markach, należących do Warner Bros. Games. Bardzo szybko zaczęto zatem zadawać pytanie, czy gra o Wonder Woman, przygotowywana przez Monolith Productions, będzie właśnie taką grą-usługą.

Monolith Productions oraz Warner Bros. Games potwierdzili, iż Wonder Woman nie będzie grą-usługą, nastawioną na długofalową monetyzację.

W ostatnim czasie po raz kolejny zaprezentowano grę Suicide Squad: Kill the Justice League od studia Rocksteady. Marka należąca do Warner Bros. Games będzie zdecydowanie grą-usługą, a opóźnienie premiery najwyraźniej w żaden sposób nie zmieniło założeń produkcji. Ta nie dość, że oferowana jest w bardzo wysokiej cenie, to po premierze będziemy wręcz atakowani różnymi dodatkami - bezpłatnymi jak i płatnymi, a ponadto nie zabraknie mikrotransakcji. Sporo osób zaczęło się zatem obawiać, czy podobny los nie spotka gry o Wonder Woman, nad którą pieczę sprawuje studio Monolith Productions, odpowiedzialne za takie tytuły jak F.E.A.R., Śródziemie: Cień Mordoru oraz Śródziemie: Cień Wojny.

Wygląda na to, że przynajmniej w tej grze nie będziemy musieli się obawiać zmasowanego ataku mikrotransakcji. Wonder Woman od podstaw tworzona jest jako pełnokrwista przygoda single-player, bez żadnego aspektu gry-usługi. Niestety jest również łyżka dziegciu - to tak naprawdę jedyna potwierdzona informacja o grze. Mimo że od zapowiedzi minęły już prawie 2 lata, nadal nie otrzymaliśmy żadnego materiału, który zaprezentowałby nam przygody Diany. Kto wie, być może Warner Bros. Games i Monolith przywiozą coś na nadchodzącą galę The Game Awards.

Źródło: IGN