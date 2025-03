Suicide Squad: Kill the Justice League - nowy gameplay pokazuje nam świat i fabułę. Znamy wymagania sprzętowe gry i cenę

Ostatnie rewelacje związane z ogłoszeniami Warner Bros. Games sprawiają, że niejeden gracz będzie mocniej zwracał uwagę na pewne kwestie przy zapowiedziach następnych tytułów. Wiemy bowiem, że najbliższa przyszłość będzie znaczona grami-usługami, co udowadnia nawet Mortal Kombat 1 (choć jeszcze w dość delikatny sposób). Dodatkowo Rocksteady podzieliło się po dłuższym czasie nie tylko gameplayem, ale i kilkoma dodatkowymi szczegółami.

Suicide Squad: Kill the Justice League otrzymało trwający niespełna 20 minut materiał skupiający się na historii i poszczególnych elementach rozgrywki. Co więcej, ruszyła przedsprzedaż i pojawiły się wymagania sprzętowe.

Najbliższa gra Rocksteady nie ma, delikatnie mówiąc, najlepszej opinii w zasadzie w całym środowisku. Zacznijmy od tego, że w teorii ma ona poszerzać kultowe Arkhamverse, podczas gdy zarówno koncept rozgrywki, jak i klimat mają się nijak do dla wielu wciąż najlepszych adaptacji historii superherosów w grach wideo. Co więcej, spadła już ochota na kolejną kooperacyjną grę-usługę, zamiast skupienia się na doświadczeniu dla jednego gracza. Poza gameplayem, na Steamie możemy przyjrzeć się wreszcie wymaganiom sprzętowym. Nie jest to może bardzo szczegółowa rozpiska, ale daje już pewne wyobrażenie. Jak widać, deweloperzy starają się, by jak najwięcej graczy było w stanie wziąć udział w sieciowych zmaganiach, bo nawet zalecane wymagania nie są najwyższe. Inna sprawa, że i oprawa graficzna to nie jest cud świata...

Minimalne wymagania Zalecane wymagania Procesor Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-10700K

AMD Ryzen 7 5800X3D Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1070

AMD Radeon RX Vega 56 NVIDIA GeForce RTX 2080

AMD Radeon RX 6800 XT Pamięć RAM 16 GB (Dual Channel) 16 GB (Dual Channel) Miejsce na dysku 65 GB SSD 65 GB SSD System 64-bitowy system Windows 64-bitowy system Windows Biblioteki DirectX 12 DirectX 12

Wystartowała przy tym przedsprzedaż. Jak wynika z informacji na Steamie i Epic Games Store, podstawowa wersja Suicide Squad: Kill the Justice League będzie nas kosztowała 314 zł, Deluxe zaś - 449 zł. Podobna sytuacja ma miejsce na konsolach PlayStation i Xbox, gdzie zapłacimy kolejno 349 zł i 469 zł. Jeżeli z jakichś przyczyn skusimy się na bogatszą edycję, dostaniemy m.in. 72-godzinny wcześniejszy dostęp, nieco kosmetycznych dodatków (w tym klasyczne stroje) i 1 żeton Przepustki Bojowej. Jak na projekt, który wygląda na kolejną na dłuższą metę monotonną grę-usługę z systemem walki tylko trochę lepiej zapowiadającym się niż niesławne Marvel's Avengers, trzeba przyznać, że twórcy cenią się całkiem wysoko. Poniżej znajdziecie zaś wspomniany materiał, więc możecie sami wyrobić sobie opinię.

Źródło: YouTube Warner Bros. Games, Steam, PlayStation, Xbox