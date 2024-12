Wonder Woman - nowe wieści od informatora. Potencjalne szczegóły związane z rozgrywką i graficznymi opcjami

Wieści związane z Warner Bros. Games mają ostatnio dość mieszaną treść. Najgłośniej rzecz jasna wybrzmiały słowa prezesa firmy, który podkreślił plany skupienia się na modelu gier-usług przy nadchodzących projektach. Dużo szumu wprowadziły także nowe materiały związane z Suicide Squad: Kille the Justice League. Ogólny ton nieznacznie złagodniał po sprostowaniu informacji o Wonder Woman. Teraz zaś pojawiły się doniesienia na temat dalszych konkretów.

Jeden z informatorów podał garść potencjalnych wieści o projekcie Wonder Woman - związanych zarówno z rozgrywką, jak i graficznymi kwestiami.

Wiadomości o tym, że Wonder Woman ma być grą skupioną tylko na trybie single player z pewnością mogą nieco uspokoić. Byłyby przyjęte z jeszcze większą ulgą, gdyby wraz z nimi pojawił się jakikolwiek konkretny materiał związany z choćby skrawkami rozgrywki - w końcu od pierwszych zapowiedzi minęło już nieco czasu. Ale na razie musimy zadowolić się substytutami, choć z wcale nie takiego znowu niepewnego źródła. Te bowiem pochodzą od Nicka Bakera, dobrze znanego w branży informatora, będącego przy tym założycielem portalu XboxEra.

Twórcy Śródziemie: Cień wojny mają poświęcić sporo sił na aspekty zręcznościowe, typowe dla takiej postaci, jak Wonder Woman. Innymi słowy, dużo skakania czy szybkich doskoków przypominających nieco wariację Crackdown. Poza zwykłymi przeciwnikami, na drodze bohaterki stanie galeria mini-bossów i zwieńczających daną lokację bossów. Jeśli chodzi o ekwipunek, mamy zbierać różne jego fragmenty na wzór tego, co zaprezentowały nam obie części God of War od studia Santa Monica. Nie zabraknie też Lassa Prawdy, mającego pełnić funkcję zbliżoną do sieci Spider-Mana. Oczywiście pojawi się także opcja np. pochwycenia nim wroga czy uderzania go nim, tworząc kolejne kombinacje ciosów. Aktualny build na konsolach ma działać w 30 klatkach na sekundę, aczkolwiek Monolith Productions celuje w specjalny tryb zapewniający 60 fps-ów. Oprawa graficzna w tej chwili z kolei przywodzi na myśl Gotham Knights, ale z czasem ma ona zostać znacząco poprawiona. Być może The Game Awards przyniesie więcej informacji.

Źródło: Twisted Voxel