GOG z nowymi klasykami na pokładzie. Dwie pierwsze części Dino Crisis już do nabycia

Korzystanie z GOG-a ma wiele zalet - i bynajmniej nie kończą się one na braku DRM. Przykładowo, do sklepu regularnie wpadają klasyczne tytuły, które da się ograć na nowszym sprzęcie, a np. na Steamie ich brakuje, ewentualnie ich działanie pozostawia wiele do życzenia. Na przestrzeni ostatnich lat pojawiła się chociażby klasyka w postaci Blood Omen, rozpoczynająca legendarną serię Legacy of Kain. W obecnym rzucie znajdziemy coś dla fanów zasłużonego cyklu Dino Crisis.

Dino Crisis i Dino Crisis 2 wchodzą w skład kolejnych klasycznych tytułów, które można znaleźć w ofercie platformy GOG.

Od zeszłego roku mogliśmy nabyć chociażby oryginalną trylogię Resident Evil, a wygląda na to, że to zaledwie początek. Obecnie mamy do czynienia z bardzo ciekawą inicjatywą GOG Dreamlist. Dzięki niej społeczność głosuje na klasyczne pozycje, które chciałaby móc przygarnąć do swojej biblioteki nie łamiąc sobie głów, jak w ogóle ściągnąć, a potem uruchomić takie starocie na nowszych sprzętach. Głosować możecie oczywiście już teraz. Na obecną chwilę pojawiły się dwie pierwsze części survival horroru Dino Crisis.

Powiązania z Residentem są tutaj zresztą całkiem na miejscu, wszak Dino Crisis powstało dzięki twórcom tej serii. Pod pewnymi względami to zresztą klon RE (tylko z krwiożerczymi dinozaurami w ramach zagrożenia), choć stworzony na tyle dobrze, że broni się jako samodzielny koncept. Jedynka powstała w 1999 roku - wtedy to po raz pierwszy gracze mogli podjąć próbę odbicia doktora Kirka z pewnej placówki badawczej. Dino Crisis 2 pojawiło się rok później, stawiając znacznie mocniej na elementy akcji, zamiast grozy. Oba klasyki mogą zostać uruchomione w wyższych rozdzielczościach, otrzymały również wsparcie dla kontrolerów. Pierwsza i druga część kosztują osobno 39,99 zł, natomiast za podwójny zestaw zapłacimy 67,99 zł.

Źródło: GOG