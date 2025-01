Resident Evil - GOG wystawia na sprzedaż oryginalną trylogię. Pierwsza część już dostępna, pozostałe wkrótce dojdą

Survival horrory mają wielu bohaterów, którzy przemknęli przez branżę na przestrzeni kolejnych dekad. Od początków gatunku takiego, jaki znamy - przypadających mniej więcej na wczesne lata 90. dzięki I-Motion - poprzez różne wariacje i etapy rozwoju, zawsze znajdzie się pojedynczy tytuł bądź seria, która coś poprawi bądź zredefiniuje spojrzenie na aktualne trendy. Nieśmiertelny Resident Evil miewał wzloty i upadki, ale pierwsze trzy części to prawdziwa opoka franczyzy.

Na GOG-u pojawiła się już pierwsza, oryginalna odsłona Resident Evil, a w drodze znajdują się dwie kolejne. Już teraz można zakupić pełen pakiet.

Choć za prawdziwego pioniera serii uważa się Alone in the Dark, to Resident Evil był w stanie znacznie lepiej rozwinąć swoją formułę oraz - w przeciwieństwie do tego pierwszego - przetrwać te gorsze momenty, by następnie tworzyć kolejne bardzo ważne dla branży hity (żeby zbyt daleko nie szukać - niedawny fenomenalny remake czwartej części). Pierwsza odsłona gry dostała w 2015 roku wersję HD i jest to dziś domyślny sposób ogrywania jej, ale teraz GOG zamieścił w swoim sklepie oryginalną wersję z 1996 roku. Dzięki temu fani dostaną możliwość powrotu do przeszłości, a ci młodsi - doświadczenia tego po raz pierwszy.

Ale to nie koniec, bo przecież GOG w domyśle wypuszcza wszystkie trzy pozycje, które ukształtowały początek całej serii. Chociaż w Resident Evil 2 i 3 jeszcze nie można pograć, sklep podrzucił specjalną ofertę z opcją zakupienia całej trylogii w nieco niższej cenie niż w przypadku zakupu każdej z osobna. Warto przypomnieć, że pod kątem fabularnym gry te łącznie stanowią pierwszy etap w wielkiej historii serii. Akcja kręci się wokół słynnego fikcyjnego Raccoon City - "jedynka" na terenie pobliskiego pasma górskiego, pozostałe już w samym mieście.

Źródło: GOG