Capcom pracuje nad kolejnymi remake'ami. W drodze odnowiony Resident Evil Zero oraz Resident Evil Code Veronica

Seria Resident Evil cieszy się obecnie wielką popularnością. Co prawda ostatnie jej odsłony (7 i Village) są bardzo udane, jednak gracze chyba najbardziej docenili remake'i klasycznych odsłon 2, 3 i 4. Po sukcesie tych tytułów stało się niemal jasne, że w drodze są także inne odnowione gry z tej serii. Jak się jednak okazuje, wcale nie chodzi tutaj o piątą czy pierwszą część cyklu. Tym razem Capcom weźmie na warsztat nieco mniej popularne odsłony.

Pozostaje tylko mieć nadzieję, że oba remake'i okażą się równie dobre, jak te dotychczasowe.

Już 27 maja niejaki @AestheticGamer1 informował, że odświeżenia doczekają się gry Resident Evil Zero i Resident Evil Code Veronica. Jak się okazuje, wieści te najprawdopodobniej są prawdziwe - teraz potwierdza je także popularny serwis IGN, a zatem rzecz jest właściwie pewna, choć rzecz jasna firma Capcom nie odniosła się jeszcze do tych doniesień. Możemy jednak oczekiwać, że oficjalna zapowiedź remake'ów tych gier odbędzie się w najbliższych miesiącach.

Resident Evil Zero to prequel "jedynki", który ukazał się w 2002 roku. Gra opisuje wydarzenia związane z drużyną STARS Bravo w górach Arklay, natomiast gracz wciela się w postać policjantki Rebecci Chambers i skazanego byłego oficera Billego Coena. Co ciekawe, w 2016 roku gra ponownie ujrzała światło dzienne za sprawą odświeżenia w postaci wersji HD Remaster, a w 2019 roku zadebiutowała na konsoli Nintendo Switch. Resident Evil Code Veronica to z kolei gra z 2000 roku (pierwotnie wydana na Dreamcasta), w której akcja toczy się na odległej więziennej wyspie na Południowym Oceanie, a gracz wciela się w Claire Redfield i jej brata Chris. Gra doczekała się później portu na Xboksa 360 i PlayStation 3. Pozostaje nam zatem mieć tylko nadzieję, że oba remake'i okażą się równie dobre, jak te dotychczasowe.

