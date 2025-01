Resident Evil 3 - teraz to my możemy poznęcać się nad Jill Valentine. Ciekawy mod pozwala zagrać jako Nemesis

Ostatnie kilka lat można uznać za swojego rodzaju renesans tej franczyzy. Oprócz nowych, udanych projektów rozwijających uniwersum i przynajmniej po części wracających do korzeni pojawiły się też ciekawe remake'i. O ile jednak odrestaurowana druga i tegoroczna czwarta odsłona uznane zostały za prawdziwe perełki, o tyle "trójka" pod wieloma względami mocno rozczarowała, nie dorastając oryginałowi do pięt. Ale fani, w tym moderzy, nie zapomnieli o tym ostatnim.

Pojawiła się kolejna interesująca modyfikacja do oryginalnego Resident Evil 3. Tym razem można spróbować się jako przerażające Nemesis.

Dzięki pracy niejakiego Kamizo możemy powrócić do Resident Evil 3: Nemesis z 1999 roku jako tytułowe ścigające Jill Valentine (i nie tylko) monstrum. Co ciekawe, dostało ono trochę nowych ataków, a przy konkretnych sytuacjach może używać zabójczych macek. Modyfikacja posiada dwa różne tryby. Original Mode daje nam możliwość rozegrania znanej nam dobrze kampanii w roli Nemesis. Ale jest jeszcze Arrange Mode, gdzie kierujemy nim, by masakrować innych ściganych członków S.T.A.R.S. czy ocalałych z Raccoon City.

Tym samym możemy sobie w niestandardowy sposób przypomnieć o oryginale, który z pewnością jest już nieco przestarzały, aczkolwiek był niezwykle ważny dla rozwoju nie tylko franczyzy, ale i całego gatunku. Remake sprzed trzech lat przede wszystkim znacząco skrócił rozgrywkę, sprawiając, że kupowanie tytułu za pełną cenę (grubo ponad 200 zł na premierę) było nieporozumieniem. Nie do końca wyszły także kluczowe przecież dla gry potyczki z Nemesisem - zwłaszcza, gdy porównamy je ze świetnymi sekwencjami z MR. X w Resident Evil 2 Remake.

Źródło: DSOGaming