The Sims 5 ma być darmową grą. Tak sugeruje konkretna oferta pracy. Czy to zapowiedź mikrotransakcji i braku DLC?

Jesienią ubiegłego roku The Sims 4 przeszło na model free-to-play. Był to doskonały pomysł twórców, na przyciągnięcie do tytułu tych osób, które w grę jeszcze nigdy nie grały. A jeszcze lepszy, żeby do firmowej kasy wpadł dodatkowy grosz, ponieważ w dużą pewnością część nowych osób w świecie The Sims 4 sięgnęła później po dodatki do gry. A te są już płatne. Wygląda na to, że zagrywka ta była swoistym testem przed wypuszczeniem The Sims 5. Chodzą bowiem słuchy, że i TS5 w podstawce będzie darmowe.

Jedna z ofert pracy EA wyraźnie sugeruje, że podstawowa wersja gry The Sims 5 będzie darmowa. Informacja ta rodzi jednak kolejne pytania. Na przykład te o mikrotransakcje i przyszłość dodatków DLC.

Wczoraj twitterowicz nickiem one eagle-eyed opublikował screen jednej z ofert pracy w Electronic Arts. Dotyczyła ona stanowiska dla Head of Monetization & Marketplace, a więc dla osoby odpowiedzialnej m.in. za monetyzację w grze. Obecnie oferta ta zniknęła już z sieci, ale pozostał screen (poniżej). Dzięki niemu domniemuje się, że The Sims 5, które "ukrywa się" pod nazwą kodową Project Rene, przejdzie na darmowy model. Ma na to wskazywać fragment "...this free-to-enter game". Pozostałe sformułowania takie jak "marketplace of content (free and paid)" sugeruje jednak także, że w grze zadomowią się mikrotransakcje.

BREAKING: A career listing for @TheSims Project Rene has revealed details that the next generation of The Sims will be taking a free-to-play route! pic.twitter.com/N2ciPKAjnq — The Henford Hen (@TheHenfordHen) June 28, 2023

Trzeba przyznać, że wieści te nieszczególnie dziwią. Mikrotransakcje zaczynają pojawiać się wszak w coraz większej liczbie produkcji growych i przynoszą twórcom krocie. Na ten moment niejasna pozostaje jednak kwestia tego, czy jeśli w darmowej podstawce pojawi się sklep z mikrotransakcjami, to czy mimo to gra będzie wciąż otrzymywać płatne DLC? Ten temat wyjaśni się oczywiście prędzej czy później, a od siebie dodam jeszcze, że we wspomnianych ofertach pracy EA figuruje także stanowisko dla Multiplayer Gameplay Software Engineer. Tutaj nie powinno być już złudzeń - The Sims 5 będzie pozwalało na zabawę po sieci.

Źródło: EA, Twitter