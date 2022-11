The Sims 5 na pierwszych screenach. Gra może w sporym stopniu czerpać z udanego The Sims 3

Mniej więcej miesiąc temu Electronic Arts zapowiedziało swój nowy projekt - Project Rene. Okazuje się, że będzie to nic innego, jak nowa odsłona popularnej serii The Sims. Choć premiera tytułu jest wciąż bardzo odległa, to podczas wspomnianej zapowiedzi pokazano co nieco gameplay'u, a przy okazji warstwy wizualnej projektu. Tak się składa, że dziś do sieci wyciekły screeny, które stylistycznie pokrywają się ze wspomnianym pokazem.

W sieci pojawiło się kilka screenów z The Sims 5. Do premiery gry zapewne jeszcze sporo czasu, ale już po obecnym stanie prac deweloperskich można wnosić, iż tytuł zaoferuje sporo rozwiązań z lubianego The Sims 3.

Choć premiera The Sims 5 wydaje się raczej mocno odległa, to okazuje się, że EA pierwsze testy gry rozpoczęło już w październiku. Wspomniane screeny, które chwilę temu trafiły do sieci, to screeny z takich właśnie playtestów. Pokazują nie tylko parę wnętrz, ale także narzędzia związane z budowaniem oraz menu meblowania. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że w The Sims 5 pojawi się przerobiony system tworzenia styli z The Sims 3 (powróci paleta barw, dzięki której możemy swobodnie dostosowywać kolorystykę przedmiotów). Teraz widzimy również, że w TS5 może pojawić się kolejny lubiany element z TS3.

Mowa o (względnie) otwartym świecie, na obecność którego wskazują dwa screeny. Oznaczałoby to, że simy w nowej odsłonie mogłyby poruszać się swobodnie nie tylko po własnym domu, ale także po innych parcelach (praca, restauracje, sąsiedzi) i to bez ekranów ładowania. W zasadzie nie powinno być to dużym zaskoczeniem, jako że jest to element, którego w TS5 zabraknąć nie może, jeśli gra chce wprowadzić zauważalny progres względem TS4. Poza tym grafika nowej odsłony nie wskazuje na specjalny upgrade względem Czwórki i dzisiejsze komputery powinny już ze spokojem poradzić sobie z obsługą simsów w takim właśnie, otwartym świecie. A poniżej wspomniane już, najnowsze screeny z The Sims 5:

