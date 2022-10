The Sims 5 zapowiedziane jako Project Rene. Gra jest na bardzo wczesnym etapie tworzenia, ale coś już pokazano

Jakoś przed miesiącem informowaliśmy Was o tym, że już 18 października podstawowa gra The Sims 4 przejdzie na model free-to-play. Tegoż samego dnia miał odbyć się event o nazwie "Behind the Sims Summit" podczas którego EA miało omówić przyszłość serii. I tak też się stało. Wczoraj o godzinie 19:00 czasu polskiego podczas wydarzenia zapowiedziano przede wszystkim Project Rene, będący w domyśle kolejną częścią popularną Simsów.

Podczas wczorajszego eventu "Behind the Sims Summit" zapowiedziano The Sims 5. Wygląda jednak na to, że do premiery gry trzeba będzie poczekać jeszcze ładnych parę lat.

Gra o roboczym tytule Project Rene jest wciąż na bardzo wczesnym etapie produkcji, ale EA zapowiedziało ją już teraz, ponieważ chce, aby społeczność aktywnie brała udział przy jej tworzeniu. Podczas eventu zaprezentowano jedynie fragmenty z trybu budowania, ale trzeba przyznać, że całość prezentuje się całkiem nieźle. Ujawniono przede wszystkim przerobiony system tworzenia stylów z The Sims 3. Oznacza to, że powróci paleta barw, dzięki której możemy swobodnie dostosowywać kolorystykę przedmiotów.

Pojawi się także całkowita nowość w serii – możliwość modyfikowania obiektów. Będziemy w stanie między innymi ustalić wielkość łóżka czy wygląd detali mebli, co dotychczas można było zrobić jedynie za pomocą kodów. Dodatkowo produkcja ma kłaść mocny nacisk na aspekty społecznościowe. W The Sims 5 dzielenie się swoimi projektami ze znajomymi ma być więc jeszcze łatwiejsze. Jeśli macie ochotę rzucić okiem na pierwsze ujęcia z The Sims 5, to znajdziecie je w 27. minucie poniższego filmu z transmisji eventu.

Źródło: EA