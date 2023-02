The Sims 5 - gra pozwoli na stworzenie naprawdę unikatowych domów i w pełni wykorzysta osiągnięcia techniki

To już niemal 3 miesiące, jak Electronic Arts zapowiedziało swój nowy projekt - Project Rene, który to w chwilę później okazał się być niczym innym jak nową odsłoną "Simsów". Nie ma się co jednak łudzić - do premiery The Sims 5 jest jeszcze zapewne sporo czasu, jednak wygląda na to, że deweloper planuje na bieżąco donosić fanom gry o postępach. Wszystko to w ramach serii "Behind The Sims". Co też pokazano w ostatnim odcinku tejże serii?

Nowe wieści z simlandii! Twórcy zdradzają, że w The Sims 5 pojawi się najbardziej dotąd zaawansowany edytor wyposażenia, ale także rozgrywki sieciowe. Gra nareszcie wykorzysta w pełni moc naszych pecetów oraz łącza.

W jednym z ostatnich newsów o The Sims 5 informowaliśmy, iż gra ma w pewnym stopniu czerpać z udanego The Sims 3. Mowa m.in. o powrocie palety barw, dzięki której można będzie swobodnie dostosowywać kolorystykę przedmiotów. Teraz Grant Rodiek, dyrektor stojący za TS5 zdradził, iż studio testuje obecnie rozwiązania gameplay'owe związane właśnie z wystrojem wnętrz. Sprawdzane są między innymi funkcje dotyczące dowolnego zmieniania wyglądu mebli i innych elementów wyposażenia. Gracze w The Sims 5 mają mieć w przyszłości także możliwość udostępniania własnych projektów mebli innym graczom. Wygląda więc na to, że każdy dom zaprojektowany w nowych Simsach może być naprawdę unikalny.

Wcześniej donosiliśmy także, iż dotychczasowe screeny z gry wskazują na to, że będziemy mieli do czynienia ze względnie otwartym światem. Pisząc dokładniej, ujęcia sugerowały, iż simy w nowej odsłonie miałyby poruszać się swobodnie nie tylko po własnym domu, ale także po innych parcelach (praca, restauracje, sąsiedzi), a co najważniejsze - bez ekranów ładowania. Nie powinno więc przy tym dziwić, iż deweloperzy zapowiedzieli właśnie swoisty multiplayer dla TS5. Innymi słowy - w nowej odsłonie będziemy mogli zagrać ze znajomymi. Chciałoby się rzec - najwyższy czas. Teraz, gdy moce przerobowe naszych komputerów oraz łącza internetowe nie utrudniają tego typu rozwiązań (brak ekranów ładowania, gra po sieci), dla deweloperów nie ma już wymówek. Pytanie tylko: jak to wszystko przenieść także i na smartfony? Rodiek oznajmił bowiem, że TS5 pojawi się także na platformach mobilnych.

Źródło: EA