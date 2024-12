Resident Evil 2 Remake - stworzono mod dla fanów klasycznej serii. Wprowadza statyczne ujęcie kamery

W przeciągu ostatnich lat seria Resident Evil przeżywa nie lada renesans. Po szóstej części z 2012 roku, która nie została zbyt dobrze przyjęta przez społeczność fanów, pięć lat później powrócono do korzeni serii, jednocześnie zmieniając perspektywę na pierwszoosobową. Sequele przecinają się także z linią remake'ów. Znacząco odświeżona druga odsłona okazała się miażdżącym sukcesem, choć wielu weteranów franczyzy i tak chętnie zagrałaby w coś jeszcze bardziej klasycznego.

Pojawiła się modyfikacja, która wprowadza do remake'u Resident Evil 2 tryb kamery rodem z pierwszych odsłon sprzed lat.

Anachroniczna perspektywa z pierwszych odsłon Resident Evil jest dziś dość osobliwa dla większej części graczy, ale są pewne grupy fanów, które tęsknią do dawnego ujęcia. Kwestią czasu była w takim i wypadku specjalna atrakcja na Nexus Mods. Właśnie stamtąd można pobrać kompatybilny zarówno z kontrolerami, jak i zestawem klawiatura-mysz mod pozwalający na rozgrywkę z oldschoolowym, statycznym ujęciem kamery. Co ważne, nie mamy do czynienia z wykonanym na kolanie projekcie, ale usprawnionym względem oryginału koncepcie.

Co oczywiste, tego typu klasyczne ujęcie wynikało z pewnych ograniczeń na ówczesnych sprzętach, toteż nieraz trudności nastręczało na przykład celowanie do wroga, który "ukrył się" za polem widzenia gracza. Teraz kamera może podążać za nimi, co wyeliminuje ten problem. Moderzy przygotowali ponad 1700 kadrów, co ma pozwolić na przejście w ten sposób Resident Evil 2 od początku do końca. Pomysł bazuje na narzędziu REFramework, dając całkiem sporo opcji na dopasowanie moda do naszych preferencji. A wśród konfiguracji znajdziemy jeszcze chociażby funkcję autocelowania, zaimplementowania specjalnego lasera na broni, edycję kamery, czy wizualne zmiany, poprawiające widocznych kluczowych obiektów.

