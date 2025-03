Xbox Game Pass - znamy ofertę Microsoftu na pierwszą połowę lutego. Resident Evil 3 przewodzi nowościom

Kolejny miesiąc, i kolejna aktualizacja od gigantów z Redmond. Początek roku kalendarzowego przyniósł całkiem pokaźny zbiór tytułów. Posiadacze subskrypcji mogą dzięki temu grać chociażby w Assassin’s Creed Valhalla, pomniejsze pozycje jak We Happy Few czy Those Who Remain, no i oczywiście niezwykle ceniony remake drugiej odsłony serii Resident Evil. Luty może nie będzie aż tak efektowny, ale mimo wszystko oferuje kilka gier, które można określić jako interesujące, jak zwykle zapewniając różnorodność.

Zestaw nowych pozycji w ramach subskrybcji Xbox Game Pass zawiera przede wszystkim remake Resident Evil 3, a także Bloodstained: Ritual of the Night, Anuchard oraz A Little To The Left.

Styczeń przyniósł graczom Resident Evil 2 - jeden z najbardziej cenionych remake'ów ostatniej dekady. Microsoft postanowiło pójść za ciosem i tym samym w przyszłym tygodniu otrzymamy odświeżoną wersję trzeciej części. Kolejny rozdział opowieści o tragedii w Raccoon City nie został jednak tak dobrze przeniesiony. Narzekano między innymi na wycięcie bardzo wielu elementów z oryginału, przez co historia była stosunkowo krótka, a Nemesis - w przeciwieństwie do Mr. X z "dwójki" - był zbyt przewidywalny. Koniec końców eksperyment został uznany za rozczarowanie, którego wyjściowa cena jest w dodatku niewspółmierna do zawartości. Dopiero w zeszłym roku zmazano tę plamę, wypuszczając znakomitą czwartą część. Ale jeżeli posiadacie Xbox Game Pass - albo planujecie nabyć ten abonament - oferta wygląda już znacznie lepiej.

Czego by nie powiedzieć o Game Passie, oferta przeważnie jest całkiem zróżnicowana. Tak jest i tym razem. Na przykład już teraz posiadacze subskrypcji zainstalować mogą Anuchard, wydaną niespełna dwa lata temu niezależną przygodówkę z elementami RPG utrzymaną w stylistyce retro, gdzie podróżujemy po różnych lochach, rozwiązując zagadki i walcząc z bogatą galerią przeciwników, aby przywrócić chwałę pewnej krainie. Dostępny jest także sympatyczny symulator Train Sim World 4, a od jutra do sprawdzenia będzie Madden NFL 24 - choć ta niedopracowana odsłona raczej jest bardziej na doczepkę.

W dzień po wspomnianym trzecim Residencie zawita Bloodstained: Ritual of the Night. Platformówka będzie szczególnie łakomym kąskiem dla np. fanów serii Castlevania, dzięki klimatowi gotyckiego horroru i atrakcyjnej, dynamicznej rozgrywce - tworzył ją zresztą nie kto inny jak Koji Igarashi, odpowiadający za rzeczony kultowy cykl. A na koniec mamy jeszcze odprężającą grę logiczną A Little to the Left oraz Plate!Up, gdzie poprowadzimy restaurację w dość nietypowe zręcznościówce kooperacyjnej z elementami roguelike.

Anuchard (Chmura, Konsola, PC) - dostępne

Train Sim World 4 (Chmura, Konsola, PC) – dostępne

Madden NFL 24 (Konsola, PC)- od 08.02

Resident Evil 3 (Chmura, Konsola, PC) - od 13.02

Bloodstained: Ritual of the Night (Chmura, Konsola, PC) – od 14.02

A Little to the Left (Chmura, Konsola, PC) – od 15.02

Plate!Up (Chmura, Konsola, PC) – od 15.02

Źródło: Microsoft