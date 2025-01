Baldur's Gate 3 - szef Larian Studios wypowiada się na temat trafienia produkcji do subskrypcji Xbox Game Pass

Jeśli chodzi o gry wideo w 2023 roku, to czarnym koniem z pewnością możemy nazwać produkcję Baldur's Gate 3. Już od premiery cieszyła się świetnymi opiniami i z biegiem czasu nic się w tej kwestii nie zmieniło. Tytuł kilka miesięcy po swoim debiucie ukazał się także na konsolach Xbox Series. W związku z tym niektórzy gracze zaczęli się zastanawiać, czy produkcja trafi do subskrypcji Xbox Game Pass. Larian Games wypowiedziało się w tej sprawie.

Tak więc czy jest szansa, że tytułowa gra pojawi się niebawem lub w przyszłości w usłudze Xbox Game Pass? Krótko mówiąc: nie. Założyciel Larian Studios, Swen Vincke, już wcześniej wypowiadał się na ten temat. Stwierdził on, że uiszczenie pełnej kwoty za tę produkcję jest całkowicie uczciwe, wszak otrzymujemy dopracowany tytuł, który nie zawiera żadnych mikrotransakcji - mamy więc to, za co płacimy. Takie podejście ma pozwolić całemu studiu na dalsze tworzenie gier, a dodanie tytułu do usługi Xbox Game Pass mogłoby temu nie sprzyjać.

Trzeba przyznać, że ze słowami szefa Larian Games łatwo się zgodzić, gdyż za produkcje, które już na premierę wychodzą w takim stanie technicznym, w jakim powinny ukazywać się wszystkie inne, po prostu wypada uiszczać adekwatną opłatę. Oczywiście nie wszyscy deweloperzy podchodzą do tej dość delikatnej sprawy w ten sam sposób. Szczególnie widać to po obecnym stanie gier, gdzie ich ceny są naprawdę wysokie, a w zamian otrzymujemy niedopracowane produkcje, które na dodatek czasem zawierają mikrotransakcje. Baldur's Gate 3 bardzo wyróżnia się na tym polu, a sama gra oferuje nam średnio 144 godziny zabawy.

