Baldur's Gate 3 wyszedł na konsole Xbox Series X|S. Właściciele sprzętu Microsoftu mogą wreszcie cieszyć się świetnym cRPG

Baldur’s Gate 3 to jedna z najlepszych gier ostatnich lat. Tytuł Larian Studios podbił serca krytyków i graczy. Przez bardzo długi czas utrzymywał się na liście bestsellerów Steam i GOG, pomimo braku jakiejkolwiek promocji. BG3 wyszło także na konsolę PlayStation 5. Wersja na Xbox Series X|S opóźniała się prawdopodobnie przede wszystkim z uwagi na ograniczenia sprzętowe słabszego z wymienionych urządzeń. Oczekiwanie dobiegło jednak końca.

O udostępnieniu BG3 na konsole Xbox Series X|S poinformowało dzisiaj studio Larian na oficjalnym profilu w serwisie X. Początkowo wydawało się, że gra może nie zadebiutować na urządzeniach Microsoftu przed końcem roku. Na szczęście te przypuszczenia nie potwierdziły się i jeszcze w sierpniu potwierdzono jej premierę przed Nowym Rokiem. Główną barierą w debiucie gry na konsolach Xbox były problemy z wydajnością w sytuacjach, gdy drużyna rozdziela się, angażuje w osobne aktywności, czy prowadzi walkę w trybie kooperacyjnym.

Należy zaznaczyć, że żadna wersja BG3 nie jest pozbawiona problemów z wydajnością i zapewne edycja przeznaczona na Xbox Series X|S nie będzie tutaj wyjątkiem. Najgorzej jest w trzecim akcie, zwłaszcza po dłuższej rozgrywce bez wyłączania gry. Akcja tego etapu toczy się w tytułowych Wrotach Baldura, gdzie nie brakuje wielokondygnacyjnych budynków i wielu postaci pojawiających się równocześnie na ekranie. Problemu nie rozwiązały całkowicie także liczne aktualizacje poprawiające wydajność. Można przypuszczać, że ograniczenia leżą raczej po stronie silnika niż umiejętności twórców.

Xbox players, it’s party time.



Baldur’s Gate 3 is now available for Xbox Series X|S; start your adventure today!

Get BG3 Here: https://t.co/cQgrmWoAQo pic.twitter.com/f08upIYL9z