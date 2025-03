Baldur's Gate III z dużym poślizgiem na konsole Xbox Series X/S. Wcześniejsze obawy zdają się potwierdzać

Baldur's Gate III już jutro debiutuje na pecetach. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, wersja pod konsolę PlayStation 5 pojawi się nieco później, a mianowicie 6 września 2023 r. Fani uniwersum od samego początku zastanawiali się, jak sprawy będą miały się w przypadku konsoli Xbox Series X/S. W lutym w sieci pojawiły się nieciekawe informacje o tym, że wersja na Xboksy sprawia twórcom problemy techniczne. Dziś temat powrócił ze zdwojoną siłą.

Kilka miesięcy temu Larian Studios obwieściło, że pracując nad portem Baldur's Gate III na obecną generację Xboksów, napotkało problemy techniczne. Miały być one związane przede wszystkim z trybem podzielonego ekranu, który powinien docelowo działać w ten sam sposób na Xbox Series S i Xbox Series X. Dziś Swen Vincke, dyrektor kreatywny w Larian potwierdził, że problem jest nadal poważny, ale cały zespół prężnie pracuje, by go rozwiązać.

Far from being exclusive, we have no exclusivity deal that prevents us from launching on Xbox. The issue is a technical hurdle. We cannot remove the split-screen feature because we are obliged to launch with feature parity, and so continue to try and make it work.