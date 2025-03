Baldur's Gate 3 - prezentacja trzeciej głównej antagonistki gry. Głos podkłada Lady Dimitrescu z Resident Evil Village

Jeszcze zaledwie kilka dni pozostały nam do premiery gry, która należy do najbardziej oczekiwanych pozycji 2023 roku. Szczególnie ostatni okres, gdy pojawiła się masa materiałów szykujących nas na wyjście z Early Access, sprawił, że oczekiwania wobec niej wzrosły w ogromnym stopniu. Co prawda na rynek wchodzi na razie wersja na komputery osobiste, ale posiadacze PlayStation 5 dostaną szansę na nadrobienie zaległości już nieco ponad miesiąc później.

Baldur's Gate 3 otrzymało jeszcze jeden materiał, który skupia się tym razem na Orin, postaci należącej do głównych czarnych charakterów w grze.

Jeżeli chodzi o interesującą zawartość w trzeciej odsłonie Baldur's Gate, możemy także zaliczyć do niej obiecujących antagonistów. W głównej mierze chodzi o osoby podkładające im głosy. Generał Kethric Thorm będzie wypowiadał swoje kwestie dzięki znanemu z wielu hollywoodzkich produkcji J.K. Simmonsowi, w postać Lorda Envera Gortasha wcieli się z kolei Jason Isaacs - uwielbiany przede wszystkim za role czarnych charakterów, na czele z Lucjuszem Malfoyem z filmowego uniwersum Harry'ego Pottera i pułkownikiem William Tavingtonem z Patrioty (choć nie powinniśmy ignorować wielu innych jego znakomitych występów).

Trio dopełni Orin the Red - najbardziej nieprzewidywalna, demoniczna przeciwniczka, która w dodatku może zmieniać kształt. Głosu użyczy jej może nie aż tak głośne nazwisko jak poprzednie, ale również godne zaufania. Chodzi o Maggie Robertson, nie tak dawno dającą popis przy wejściu w rolę Lady Dimitrescu w Resident Evil Village. Choć zatem Larian Studios nie zdecydowało się wysłać kopii recenzenckich odpowiednio wcześnie, w zasadzie trudno na tym etapie uwierzyć w potencjalną porażkę projektu. Poniżej zaś znajdziecie wideo ukazujące wspomnianą antagonistkę, a także dwóch pozostałych.

Źródło: Larian Studios (Youtube)