Baldur's Gate 3 w tym roku trafi na konsole Xbox Series. Larian Studios usunie podzielony ekran z Xbox Series S

Baldur's Gate 3 jest bez wątpienia jedną z najlepszych gier, które wydano w 2023 roku. Na razie produkcja studia Larian sprzedaje się jak świeże bułeczki na PC, ale już na początku września ten rasowy RPG, oparty na systemie Dungeons & Dragons trafi także na konsolę PlayStation 5. Od dawna wiedzieliśmy, że studio chciało również wydać grę na konsole Xbox Series, jednak problematyczna okazała się funkcja podzielonego ekranu w kontekście słabszego Xboksa Series S. Twórcy oraz Phil Spancer doszli w końcu w tym temacie do porozumienia podczas targów Gamescom. Zdecydowano się na dość radykalny krok.

Studio Larian już od dłuższego czasu wskazywały, iż opóźnienie premiery Baldur's Gate 3 na konsolach Xbox Series wynika z problemów, jakie napotkali developerzy przy implementacji podzielonego ekranu na słabszym modelu Series S (Microsoft generalnie wymaga, aby gry na konsolach Xbox Series były takie same pod względem zawartości). Podczas trwających obecnie targów Gamescom najwyraźniej udało się w tym temacie dojść do porozumienia z Philem Spancerem. Twórcy opublikowali bowiem krótką informację z potwierdzeniem, iż nowe Wrota Baldura jeszcze w tym roku trafią na urządzenia Microsoftu.

All improvements will be there, with split-screen coop on Series X. Series S will not feature split-screen coop, but will also include cross-save progression between Steam and Xbox Series.