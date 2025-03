Baldur's Gate 3 z rewelacyjną średnią ocen na Metacritic. Tytuł znalazł się w czołówce gier wszech czasów

Baldur’s Gate 3 zaczyna stawać się prawdziwym fenomenem. Jak pisaliśmy kilka dni temu, tytuł szturmem wdarł się do rankingu gier z największą liczbą równoczesnych graczy na platformie Steam. Na tym jednak nie koniec, bo najnowsza pozycja Larian Studios jeszcze lepiej radzi sobie na stronach Metacritic i OpenCritic. Doceniają ją zarówno dziennikarze branżowi, jak i zwykli użytkownicy. Płynie z tego jasny przekaz: to jedna z najlepszych gier w historii.

Aktualna średnia Baldur’s Gate 3 z recenzji branżowych na portalu Metacritic wynosi 97. To daje dziełu Larian Studios pierwsze miejsce wśród gier PC-towych wszech czasów. Tytuł zaledwie kilkadziesiąt godzin temu zdetronizował innego doskonałego RPG-a – Disco Elysium. Należy przy tym pamiętać, że średnia poprzedniego lidera opiera się na 11 recenzjach, podczas gdy BG3 na 32. Choć ze stawianiem znaku równości pomiędzy najlepiej ocenianą grą, a najlepszą grą w historii należy być ostrożnym, to nikt nie powinien zbytnio obrazić się na takie stwierdzenie. Próba jest bowiem w tym przypadku znacznie większa. BG3 pokonało także legendarnego Half-Life 2, Grand Theft Auto V czy Baldur’s Gate 2. Bardzo dobrze wygląda sytuacja również w zestawieniu obejmującym wszystkie platformy. Tutaj dzieło Larian zajmuje w tej chwili ósmą pozycję, pokonując między innymi Red Dead Redemption 2 i GTA V na konsolę Xbox One.

Dla wielu osób znacznie lepszym wyznacznikiem będzie ranking średniej ocen użytkowników. W tym przypadku zestawienie prezentuje się równie imponująco. Dla gier wyłącznie PC-towych średnia BG3 wynosi 92, co także daje produkcji pierwsze miejsce. Drugą lokatę zajmuje Half-Life: Alyx, ale z dużo mniejszą liczbą recenzji. Trzecie miejsce wypracował sobie Half-Life 2: Episode Two. W rankingu użytkowników obejmującym wszystkie platformy, BG3 radzi sobie nieco gorzej. Tytuł jest sklasyfikowany w tej chwili na 24. pozycji, ale trzeba podkreślić, że na wyższych lokatach nie brakuje produkcji przeznaczonych na mniej popularne konsole, których liczba ocen nie zbliża się do tej uzyskanej przez grę Larian Studios.

Na portalu OpenCritic z kolei dzieło belgijskiego dewelopera może pochwalić się pierwszym miejscem zarówno w rankingu wszech czasów gier PC-towych, jak i zestawieniu obejmującym wszystkie platformy (z wynikiem 97). Bardzo wielu dziennikarzy i graczy jest zatem zgodnych, że BG3 to jedna z najlepszych (a być może najlepsza) gra w historii branży. Wszystko to bez żadnych mikrotransakcji i w zgodzie z duchem tworzenia gier według standardów obowiązujących kilkanaście lat temu. Pozostaje mieć nadzieję, że sukces gry uświadomi wydawcom, że zapotrzebowanie na klasyczne gry RPG wciąż istnieje, a tego typu produkcje mogą odnieść olbrzymi sukces nawet w obecnych warunkach rynkowych.

