Baldur's Gate 3 z olbrzymią popularnością. Tytuł dołączył do ścisłego grona gier z największą liczbą równoczesnych graczy na Steamie

Baldur’s Gate 3 wyrasta w opinii krytyków i graczy na jedną z najlepszych pozycji w historii branży. Studio Larian dostarczyło tytuł stojący na bardzo wysokim poziomie, który zapewnia co najmniej kilkadziesiąt godzin zabawy. Popularność BG3 zaskoczyła nawet samych twórców. Gra szturmem wbiła się na rankingi popularności Steama. W kontekście platformy Valve imponuje zwłaszcza statystyka dotycząca liczby osób bawiących się równocześnie.

Baldur's Gate 3 zajmuje topowe miejsca na listach bestsellerów platform Steam oraz GOG. Dodatkowo gra szturmem wbiła się na ranking tytułów z największą liczbą bawiących się równocześnie graczy w serwisie Valve.

Nie ma wątpliwości, że Steam jest największym podmiotem na rynku cyfrowej dystrybucji gier. Dlatego wszelkie pochodzące z tego serwisu statystyki są przeważnie także ogólnym wyznacznikiem popularności danej produkcji. BG3 od pewnego czasu nie schodzi z pierwszego miejsca na liście bestsellerów platformy Valve. Podobnie jest zresztą na GOG-u, gdzie tytuł także sprzedaje się bardzo dobrze. Za sprawą strony SteamDB można z kolei sprawdzić, ile osób gra równocześnie w najnowszą pozycję Larian Studios. Niedawno został ustanowiony rekord, który wynosi niemal 815 tys. graczy. To daje BG3 dziewiątą pozycję na liście wszech czasów.

Produkcja Larian wyprzedziła wyraźnie między innymi takie tytuły, jak Call of Duty: Modern Warfare II do spółki z Warzone, Valheim, Apex Legends czy Fallout 4. Co więcej, zbliża się ona do zajmującego ósme miejsce Hogwarts Legacy (879 tys. równoczesnych graczy). Rekordy są bite zazwyczaj w weekendy, więc będziemy musieli poczekać do kolejnego, żeby przekonać się, czy przebita zostanie kolejna bariera. Oczywiście rezultaty z czołowych miejsc są raczej poza zasięgiem BG3. Pierwszą lokatę zajmuje PUBG: Battlegrounds z wynikiem 3,26 mln graczy. Dalej uplasował się Counter Strike: Global Offensive i Lost Ark. Warto odnotować, że gra Larian Studios notuje także regularnie bardzo dobre wyniki 24-godzinne. W przeciągu ostatniej doby w BG3 bawiło się równocześnie w szczytowym momencie na Steamie ponad 707 tys. graczy, co daje grze drugą pozycję.

Źródło: SteamDB, WCCFtech