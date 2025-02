Baldur’s Gate 3 – studio Larian nie idzie na kompromisy. Przygotowano olbrzymią liczbę wariantów zakończeń gry

Nie ma wątpliwości, że Baldur’s Gate 3 będzie bardzo rozbudowaną grą RPG. Wystarczy wspomnieć, że spodziewany średni czas wymagany do ukończenia całej pozycji wynosi około 60-80 godzin, a gracze, którzy chcieliby zobaczyć możliwie najwięcej, muszą zarezerwować ich nawet dwa razy tyle. Okazuje się, że studio Larian nie poszło na kompromisy także w kwestii zakończeń. Łączna liczba wariantów sięga ponoć kilkunastu tysięcy, choć niektóre będą różniły się jedynie nieznacznie.

Baldur's Gate 3 zaoferuje aż 17 tys. wariantów zakończeń. Wchodzą w to wszystkie możliwe konfiguracje "klocków", które ostatecznie złożą się na cały epilog gry Larian Studios.

Informacje na temat liczby zakończeń pochodzą z rozmowy, jaką przeprowadził serwis Fextralife ze współpracującą z Larian główną pisarką – Chrystal Ding. Gra ma epickie rozmiary i podobnie będzie z jej zakończeniami. Gracze mogą uświadczyć aż 17 tys. możliwych kombinacji epilogu. Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie zakończenia będą drastycznie się od siebie różniły. Trzeba się raczej spodziewać modułowej konstrukcji końcowego elementu gry. W zależności od decyzji podejmowanych w trakcie rozgrywki, poszczególne „klocki”, składające się na ostateczne zakończenie, będą się od siebie różniły. Jest to rozwiązanie charakterystyczne dla wielu gier RPG (choćby dwóch pierwszych odsłon Fallouta czy też Fallout: New Vegas).

Podana liczba jest efektowna, ale diabeł tkwi w szczegółach. Na pewno w skład tych 17 tys. wariantów wchodzą niemalże identyczne zakończenia, w których różnica sprowadza się do pojedynczego "klocka". Jeśli przykładowo epilog składałby się z dziesięciu modułów, to jako dwa odrębne warianty liczone są zakończenia różniące się tylko jednym z tych dziesięciu modułów. Liczba ta obejmuje decyzje podejmowane zarówno w ramach wątku głównego, jak i zadań pobocznych. Dodatkowo znajdują się tu na pewno także ścieżki zakładające brak konsekwentnego postępowania gracza, które będą rzadziej spotykane. Nie zmienia to jednak faktu, że opracowanie całości wymagało olbrzymiej ilości pracy i pokazuje potencjał wyborów, których możemy dokonać w trakcie rozgrywki. Przygotowanie samego zakończenia gry zajęło Chrystal Ding aż pół roku.

Źródło: Fextralife (YouTube), PC Gamer