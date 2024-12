S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl opóźniony do 2024 roku, na co wskazują oficjalne dokumenty producenta

Microsoft jakiś czas temu zapowiadał, iż gra S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl będzie jedną z atrakcji na stoisku wydawcy na trwających już targach Gamescom. Z tego powodu wielu graczy z pewnością liczyło na pokaz wyczekiwanej gry także w trakcie otwierającej konferencji Opening Night Live. Niestety produkcja GSC Game World nie została tam pokazana, co zaczęło rodzić pytania o ewentualne opóźnienie gry. Zaktualizowana karta informacyjna gry zdaje się to potwierdzać.

Zaktualizowana karta informacyjna gry S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl wskazuje na opóźnienie premiery do pierwszego kwartału 2024 roku.

Biorąc pod uwagę fakt, że wielu developerów z GSC Game World nieustannie walczy na froncie przeciwko rosyjskim wojskom atakujących Ukrainę, informacja o kolejnym opóźnieniu gry S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl nie wydaje się być specjalnie zaskakująca. Wprawdzie oficjalne profile producenta oraz wydawcy nadal wskazują na debiut w grudniu 2023 roku, jednak z poziomu głównej strony gry można sprawdzić skróconą kartę informacyjną, przedstawiającą najważniejsze aspekty gry.

Na samym końcu widnieje informacja o platformach docelowych oraz przybliżonej dacie premiery. Pada tutaj jasna deklaracja o debiucie w pierwszym kwartale 2024 roku. Tym samym kolejne opóźnienie wydaje się nieuniknione, choć na pocieszenie warto dodać, że poślizg nie wydaje się tym razem jakiś szczególnie duży (maksymalnie to około 4 miesiące). Gra początkowo będzie oferowana na PC oraz Xbox Series, by po okresie ekskluzywności Microsoftu trafić również na PlayStation 5. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl będzie dostępny także w Game Passie od momentu premiery.

Aktualizacja 24.08.2023, godzina 21.00

Studio GSC Game World opublikowało nowy materiał z gry S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, jednocześnie potwierdzając informację o opóźnieniu premiery na pierwszy kwartał 2024 roku.

Źródło: WCCFTech, GSC Game World Fact Sheet