S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - twórcy z GSC Game World opublikowali garść klimatycznych screenów z gry

Jeszcze przed końcem 2022 roku, studio GSC Game World przypomniało światu o grze S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Produkcja, która pierwotnie miała ukazać się w ubiegłym roku, finalnie ma trafić na rynek w 2023 roku. Za opóźnienia winny jest przede wszystkim atak Rosji na Ukrainę, co musiało oczywiście wpłynąć na tempo prac nad tytułem. Część zespołu przeniosła się do Czech, gdzie kontynuują prace, część została na Ukrainie by walczyć. Pomimo olbrzymich trudności, z którymi się mierzą obecnie, developerzy chcą przekazywać światu kolejne informacje o produkcji, nawet jeśli mowa wyłącznie o kilku niezwykle klimatycznych screenach. Możecie zobaczyć je poniżej.

Twórcy ze studia GSC Game World opublikowali cztery nowe ujęcia ze S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Tym razem jednak prezentowane są one w wysokiej jakości. Ujęcia w pełnej rozdzielczości 4K publikujemy również tutaj, a dodatkowo są do pobrania z tego miejsca. Prezentują one odpowiednio: zachód słońca, walkę, młyn w świetle dnia oraz zniszczony pociąg. Zaprezentowane ujęcia odznaczają się wysoką jakością (lepszą niż dość mocno skompresowane wideo na YouTube, które opublikowano przed końcem roku) - w oko wpada przede wszystkim system oświetlenia. Już wcześniej twórcy potwierdzili wykorzystanie Ray Tracingu do ulepszenia globalnego oświetlenia (RTGI).

Wiele z obiektów może pochwalić się również bardzo wysoką szczegółowością. Miejmy nadzieję, że jest to ściśle związane z samą jakością użytych tekstur. Wszystkie te piękne widoki Zony będą miały jednak przełożenie na ilość wymaganego miejsca na dysku. Przypominamy bowiem, że S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ma zająć przeszło 150 GB, a dodatkowo zalecane jest posiadanie SSD. Sama produkcja zadebiutuje na PC oraz konsolach Xbox Series, również za pośrednictwem usługi Game Pass. W bliżej nieokreślonym czasie wyjdzie również na konkurencyjnej konsoli PlayStation 5.

Get your guns ready and two additional screenshots as well, stalker! These lands may seem vast and desolate, but… A single slowdown will make you a prey, in any of these moments.



Pre-order your pass to the Zone ➡️ https://t.co/3macPTkUFV



HQ screens — https://t.co/UZOaVqU4rJ pic.twitter.com/sRjxnJ9zPc