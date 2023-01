TOP 10 najbardziej obiecujących gier 2023 roku: Dziedzictwo Hogwartu, Resident Evil 4, Final Fantasy XVI, Marvel's Spider-Man 2...

Przed kilkunastoma godzinami zakończyliśmy rok 2022. Bardzo intensywny jeśli chodzi o premiery na rynku podzespołów komputerowych (procesory, karty graficzne, płyty główne, kolejne warianty pamięci RAM DDR5 itd...), jednak na rynku gier nie był on przesadnie udany. Prócz kilku perełek pokroju Elden Ring, God of War Ragnarok czy A Plague Tale Requiem, zakończony rok obfitował w wiele mniejszych lub większych wpadek. Teraz jednak zostawmy 2022 rok w odmętach pamięci, a skupmy się na tym co przyniesie nam 2023 rok. Pod względem gier zapowiada się znacznie lepiej, bowiem producenci w końcu zaczynają porzucać wsparcie dla starych generacji konsol, co daje nadzieję na debiut tytułów które mogą pokazać potencjał obecnej generacji. Wybraliśmy 10 gier, które w naszej opinii mogą okazać się najbardziej udanymi produkcjami tego roku.

Autor: Damian Marusiak

Pomimo faktu, że konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series są na rynku już od ponad dwóch lat, dotychczasową liczbę gier wykorzystujących choć w części ich potencjał możemy policzyć na palcach jednej dłoni. Rozpoczynający się dzisiaj 2023 rok powinien pod tym względem być już znacznie lepszy. Zaczną bowiem wychodzić gry, które u progu rozpoczęcia nowej generacji były zapowiadane wyłącznie pod obecny już sprzęt. Przejście na obecną generację konsol wpłynie zapewne również na wymagania sprzętowe wersji PC, ale mocno liczymy, że będzie miało to usprawiedliwienie w tym jak owe gry się zaprezentują pod względem wizualnych oraz mechanik.

Rozpoczynamy 2023 rok i liczymy, że będzie on lepszy w kontekście wydanych gier niż było to w zakończonym wczoraj 2022 roku.

W ubiegłym roku wielkim przegranym był Microsoft, który finalnie nie wydał żadnej dużej produkcji AAA. W tym roku będzie już znacznie lepiej, bo doczekamy się w końcu szumnie zapowiadanego Starfielda, a więc zupełnie nowego IP od Bethesdy w okresu ostatnich 25 lat. Starfield w kosmicznych ciuszkach to nie jedyna nowość, jaką Microsoft będzie miał do zaoferowania. Otrzymamy next-genowe wyścigi w postaci Forzy Motorsport, a ponadto studio Arkane wyda swoją najnowszą produkcję w postaci Redfall. Wszystkie te gry tworzone są z myślą o mocnych PC oraz konsolach Xbox Series. Do końca roku powinniśmy również otrzymać w swoje ręce S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, początkowo wydany na PC oraz Xbox Series. Wszystkie wspomniane tytuły pojawią się również w abonamencie Game Pass.

Po stronie Sony możemy liczyć przede wszystkim na Marvel's Spider-Man 2, tworzone przez niezawodny zespół Insomniac Games. Gra również tworzona jest wyłącznie z myślą o PlayStation 5, co będzie istotną różnicą względem chociażby Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 czy God of War Ragnarok, które debiutowały także na PlayStation 4. Oprócz tego czeka nas kilka multiplatformowych premier gier, tworzonych z myślą o obecnej generacji. Te najbardziej obiecujące to chociażby Dead Space Remake, Star Wars Jedi: Survivor, Final Fantasy XVI czy Suicide Squad: Kill the Justice League. Naszą listę ograniczyliśmy jednak do 10 najbardziej obiecujących gier, więc nie wszystkie tytuły wspomniane na pierwszej stronie ostatecznie trafiły na rzeczoną listę.