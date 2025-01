TOP 10 najbardziej obiecujących gier 2025 roku - Kingdom Come Deliverance 2, Mafia: The Old Country, GTA 6 i inne

Rok 2024 nie był może jakiś specjalnie zachwycający pod względem gier. Wprawdzie dostaliśmy kilka bardziej niż solidnych gier (przynajmniej pod względem gameplayu, bowiem technicznie wiele gier zeszłego roku po prostu niedomagało), ale mało która gra miała to coś, co posiadają produkcje przynajmniej bardzo dobre. Nowy, 2025 rok zapowiada się jednak zdecydowanie lepiej. Kto wie, jeśli nie dojdzie do znaczących przetasowań w kontekście dat premier, to może być jeden z najlepszych okresów w branży gier. Na horyzoncie widać sporo ciekawie zapowiadających się gier. Wybraliśmy 10 tytułów, które mogą okazać się naprawdę udanymi produkcjami - miejmy nadzieję, że nie tylko pod względem gameplayu, ale również warstwy technicznej (choć będąc realistami, raczej sami w to nie wierzymy przesadnie).

Autor: Damian Marusiak

Miliony graczy na całym świecie w 2025 roku czekają tylko na jeden tytuł - Grand Theft Auto 6. Dotychczas Rockstar Games nie dawał w żadnym wypadku do zrozumienia, że miałoby dojść do opóźnienia, więc oficjalnie to tytuł nadal zaplanowany na jesień 2025 roku. Zanim jednak dojdziemy do tego okresu, na rynku gier pojawi się sporo innych gier, które mogą okazać się naprawdę solidnymi kawałkami kodu. Już sam początek roku zapowiada się ciekawie, ponieważ na rynku pojawią się chociażby wyścigi Assetto Corsa Evo, średniowieczne RPG Kingdom Come Deliverance 2 czy fantasy RPG w postaci Avowed (przy tym tytule mamy jednak najwięcej znaków zapytania, nie będziemy ukrywać).

Rok 2025 zapowiada się znacznie ciekawiej niż 2024, przynajmniej jeśli chodzi o nadchodzące gry. Na horyzoncie widać takie tytuły jak Kingdom Come Deliverance 2, DOOM The Dark Ages, Mafia: The Old Country czy GTA 6.

W lutym dojdzie do premiery Assassin's Creed Shadows, który na razie zapowiada się na swoiste być albo nie być dla Ubisoftu. Gra od początku wzbudza kontrowersje, a i sam gameplay zapowiada się bardzo podobnie jak we wcześniejszych grach (choć ogólnie usprawnień nie zabraknie, zwłaszcza w kontekście parkouru oraz skrytobójstwa) i głównie z tego względu gra nie trafiła na moje zestawienie TOP 10. W 2025 roku doczekamy się również innych, solidnie zapowiadających się gier - mowa chociażby o Borderlands 4, nowym Battlefield czy Dying Light: The Beast. Te wprawdzie również nie załapały się do TOP 10, ale będę bardziej niż zadowolony, jeśli obie produkcje nie będą rozczarowaniem, a może nawet i pozytywnym zaskoczeniem.

W 2025 roku dostaniemy sporo nowości od Microsoftu - oprócz standardowej, corocznej premiery kolejnego Call of Duty, wydawca zaoferuje nam m.in. powrót do marki Fable, kolejną grę z cyklu DOOM czy dwie gry RPG od studia Obsidian Entertainment (wspomniany Avowed oraz The Outer Worlds 2). W przypadku Sony możemy na razie liczyć na Ghost of Yōtei (wymieniony na liście TOP 10) oraz Death Stranding 2 On the Beach. Lista jest bardzo obszerna jak widać, więc nie pozostaje nam nic innego jak życzyć udanych premier oraz (przede wszystkim) wypuszczenia bardzo dobrych gier, o których będziemy miesiącami rozmawiać. Tego życzę sobie oraz wszystkim Czytelnikom PurePC.pl w tym 2025 roku.