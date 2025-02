Death Stranding 2 On the Beach - druga odsłona hitu Hideo Kojimy na trailerze. Słynny twórca przygotuje też nowy projekt z Sony

To będą bardzo pracowite lata dla Hideo Kojimy. Od dawna wiadomo było, że Death Stranding otrzyma sequel, a w zeszłym roku ogłoszono wstępnie OD, tajemniczy projekt mający docelowo zatrzeć granicę pomiędzy grą wideo a filmem. Niezależnie od tego, czy ktoś uznaje jego pomysły za przekombinowane, czy nie, japoński twórca bez wątpienia nie zatrzymuje się przed kolejnymi wyzwaniami. Ponownie przekonaliśmy się o tym w trakcie State of Play.

Death Stranding 2 On the Beach otrzymało blisko 10-minutową zapowiedź prezentującą kilka fragmentów rozgrywki. Co więcej, Kojima łączy siły z Sony, szykując powrót do szpiegowskich klimatów.

"Symulator chodzenia", jak wielu lubi określać Death Stranding, nie zdobył serc wszystkich graczy, ale trudno nazwać go projektem nieudanym. Kojima idzie za ciosem i jeżeli pierwsza część wam podeszła, to będziecie usatysfakcjonowani. Jeżeli nie... w sumie i tak możecie dać szansę On the Beach. Wyraźnie bowiem przygotowywane są jeszcze bardziej pokręcone pomysły, zatem rozgrywka będzie pewnie bardziej urozmaicona. To rzecz jasna kontynuacja wydarzeń z "jedynki", więc widzimy starych znajomych z postaciami granymi przez Normana Reedusa i Leę Seydoux - ale dostaniemy także nowe twarze, w tym tajemniczą bohaterkę, której twarzy użyczyła Elle Fanning, a także George Miller - ojciec serii Mad Max.

Jak widać, Sam Porter Bridges nie będzie miał czasu na wypoczynek, bo teraz przyjdzie mu eksplorować zupełnie inne regiony. Górzyste tereny, pustynie, a nawet mokradła, gdzie zaatakować nas może... połączenie pająka i dłoni. Porter dostanie dodatkowe wsparcie w postaci oddziału robotów - co mu się przyda, biorąc pod uwagę zagrożenia. Show kradnie jednak Higgs, któremu głos podkłada znakomity jak zawsze Troy Baker. Sekwencję z gitarą po prostu trzeba ujrzeć samemu. Niestety, ale premiera odbędzie się dopiero w 2025 roku. Natomiast w przyszłości Kojima przygotuje coś razem z Sony. Z pewnością niejednego wielbiciela starszych jego projektów ucieszy powrót do klimatów szpiegowskich i akcji. Jak można było się spodziewać, o Physint nie wiemy prawie nic, ale znów padają takie hasła, jak połączenie gry i filmu przy najnowszych zdobyczach technologii i u boku największych talentów z różnych dziedzin.

Źródło: PlayStation (Youtube)