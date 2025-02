Star Wars Outlaws oraz Assassin's Creed: Red - jedna z gier zadebiutuje znacznie szybciej niż myśleliśmy

Kilkanaście dni temu na rynku zadebiutowała gra Prince of Persia: The Lost Crown od Ubisoftu. Jest to pierwsza z kilku premier francuskiego wydawcy, zaplanowanych na 2024 roku. Oprócz tego na rynek trafią też Skull and Bones, Assassin's Creed: Red (Codename Red) oraz Star Wars Outlaws. W sieci pojawiły się informacje na temat możliwych terminów premier dwóch ostatnich gier, a także wiadomości na temat sprzedaży ostatnich produkcji, w tym nie tylko Prince of Persia: The Lost Crown, ale także Assassin's Creed Mirage oraz Avatar: Frontiers of Pandora.

Według informacji Toma Hendersona, Ubisoft ma problem ze sprzedażą swoich ostatnich gier: Avatar: Frontiers of Pandora oraz Prince of Persia: The Lost Crown. Ponadto dowiedzieliśmy się, że Star Wars Outlaws ma zadebiutować w pierwszej połowie tego roku, podczas gdy Assassin's Creed Red w drugiej połowie 2024 roku.

Tom Henderson podzielił się wieloma informacjami na temat obecnej działalności firmy Ubisoft, jak również doniesieniami na temat sprzedaży ostatnich gier oraz przybliżonych dat premier tych nadchodzących. Ubisoft boryka się z nie lada problemem, ponieważ okazuje się, że zarówno Avatar: Frontiers of Pandora (a więc tytuł wykorzystujący ogromną, kinową markę) jak również Prince of Persia: The Lost Crown nie sprzedają się tak, jak życzyłby tego sobie wydawca. W przypadku Avatara mówi się o 1,9 milionów graczy (spodziewany przychód ze sprzedaży miałby sięgać około 133 milionów dolarów). Słabo ma radzić sobie także Prince od Persia: The Lost Crown. Choć gra jest chwalona zarówno przez recenzentów jak i graczy, tak tytuł sprawdziło na chwilę obecną zaledwie 300 tysięcy osób, co przekłada się na przychód rzędu 15 milionów dolarów. Lepiej radzi sobie Assassin's Creed Mirage, w którego zagrało 5 milionów ludzi. Przychody ze sprzedaży tej produkcji miałyby wynosić 350 milionów dolarów i mowa w tym przypadku o sukcesie analogicznym do Assassin's Creed Origins oraz Odyssey.

Tom Henderson wskazuje, że według wewnętrznych źródeł, Star Wars Outlaws zadebiutuje już w pierwszej połowie 2024 roku, natomiast w drugiej połowie tego roku do sprzedaży trafi Assassin's Creed: Red (Codename Red, możliwe że tytuł jeszcze ulegnie zmianie). O ile premiera nowego Asasyna w okolicach jesieni nie byłaby zaskakująca, tak debiut Star Wars Outlaws od Massive Entertainment w najbliższych 5 miesiącach jest już sporą niespodzianką. W latach 2025 - 2026, Ubisoft ma z kolei zaoferować dwie gry z serii Far Cry (jedna nastawiona na multiplayer, druga na klasyczny singleplayer), dwie gry Assassin's Creed (Projekt Hexe oraz Invictus), nową odsłonę Ghost Recon oraz remake Splinter Cell.

Źródło: Insider Gaming (Tom Henderson)