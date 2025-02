Star Wars Outlaws - gra ma w pełni wykorzystać potencjał aktualnej generacji. Ubisoft Massive może pójść drogą Insomniac

Choć technologia idzie do przodu, wiele gier z przedziału AAA rozczarowuje pod kątem jej przyswajania. Nawet jeżeli ogółem okazują się co najmniej dobre, pod kątem oprawy nierzadko po prostu nie wnoszą tego, co można by od nich oczekiwać. Do tego pojawiają się tytuły zawodzące na całej linii (np. Forspoken). Na szczęście jesteśmy tuż przed premierą drugiej części Spider-Mana, która pokazała, jak tworzyć gry obecnej generacji - a to być może początek.

Tom Henderson wspomniał ostatnio w mediach społecznościowych, że wie z pewnych źródeł, iż wstępne demo Star Wars Outlaws ma brylować pod kątem technologicznego zaawansowania, co może zachwycić nawet osoby, którym spodoba się nadchodzący drugi Spider-Man.

Marvel's Spider-Man 2 może być jedną z najlepszych gier generacji. Insomniac wyraźnie poprawiło to, co działało już znakomicie w poprzednich odsłonach, usprawniając przy tym chociażby płynność rozgrywki poprzez pozbycie się ekranów wczytywania w trakcie szybkiej podróży. Tom Henderson z Insider Gaming poruszył na Twitterze/X ową kwestię, nawiązując przy tym do tego, co szykuje nam Ubisoft Massive, które w przyszłym roku planuje wypuścić nową grę umiejscowioną w uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Henderson poznał opinię kogoś, kto miał okazję sprawdzić małą wersję demonstracyjną Star Wars Outlaws. Pod względem wykorzystanych technologii gra ma wyciskać to, co najlepsze z obecnej generacji. Stwierdził wręcz, że biorąc pod uwagę to, co ludzie piszą o nowym Spider-Manie, jest ciekaw jak zareagują na to, co zaproponują im deweloperzy z Ubisoftu. Na razie zatem wstępne prognozy są jak najbardziej pozytywne. A biorąc pod uwagę wcześniejsze wieści - ogromne planety czy klimat mający nawiązywać do oryginalnej trylogii - jest na co czekać.

I know this is really left field, but seeing everyone talk about Spider-Man's fast travel tech and seamlessness makes me wonder about how people will respond to what Ubisoft is working on with Star Wars Outlaws. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) October 16, 2023

From the info I've been given on the brief demo that was shown, good. But need to wait for more corroboration or see the demo myself before reporting properly. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) October 16, 2023

Źródło: WCCFtech