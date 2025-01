Star Wars KOTOR Remake stoi pod znakiem zapytania. Sony dało nam powody, by wątpić w dalszy rozwój gry

O odświeżonej wersji jednej z najlepszych gier Star Wars plotkowało się od lat. W końcu w 2021 r. podczas eventu PlayStation Showcase faktycznie zobaczyliśmy pierwszy zwiastun Star Wars KOTOR Remake. Nie otrzymaliśmy wówczas zbyt wielu informacji, prócz tego, że gra zmierza na PlayStation 5, a kolejne przecieki odnośnie gry nie zwiastowały niczego dobrego. Dziś pojawiły się kolejne kiepskie informacje sugerujące, że Sony mogło anulować prace nad grą.

Wszystkie dotychczasowe informacje na temat gry Star Wars KOTOR Remake były raczej mało optymistyczne. A to mówiono, że prace nad tytułem zostały wstrzymane, kiedy indziej zaś sugerowano, że przeszedł on w ręce zupełnie innego dewelopera, a dziś z kolei pojawiła się informacja, jakoby gra miała zupełnie nie powstać. Wszystko dlatego, że Sony ukryło na swoim kanale YouTube zwiastun prezentujący grę, dodatkowo w social mediach usunięte zostały także wszystkie posty koncentrujące się na projekcie.

BREAKING: The Star Wars: Knights of The Old Republic Remake trailer has been made private.



Previous tweets and posts about the game have also been deleted. pic.twitter.com/7WYCUyLdMe