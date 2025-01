Star Wars Eclipse - Quantic Dream opowiada o swoim projekcie. Twórcy będą kontynuować podejście znane z ich poprzednich gier

Quantic Dream to jeden z tych zespołów, które mogą pochwalić się praktycznie niepodrabialnym stylem. Niezależnie od tego, czy przepadamy za ich kolejnymi projektami, czy raczej nie do końca pasuje nam ich filozofia tworzenia gier, zdążyli już całkiem nieźle odznaczyć się w branży. Inna sprawa, że ostatnie lata przyniosły im więcej kontrowersji niż sukcesów. Obecnie zaś czekamy na dość odległą premierę tytułu w uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Star Wars Eclipse ma być godnym spadkobiercą stylu wypracowanego przez Quantic Dream. Ponownie przyjdzie nam się wcielić w różnych bohaterów, a twórcy nie przewidują rozwiązań z cyklu "game over".

W trakcie Tokyo Game Show redakcja IGN zdążyła zamienić kilka słów z odpowiadająca za marketing w Quantic Dream Lisą Pendse. Przyznała, że choć projekt nadal ma rację bytu i trwają nad nim prace, zespół nie jest jeszcze gotowy, by pokazać cokolwiek światu. Co więcej, zapewniła, że gracze będą czuli, iż obcują z grą deweloperów odpowiadających za Beyond: Two Souls czy Detroit: Become Human. Nie trafimy na napis "game over" - liczni bohaterowie, którzy się pojawią, będą mogli zginąć, a historia w tytule rozegra się bez nich.

Do nowości ma należeć znacznie większa skala niż w poprzednich pozycjach od Quantic Dream. To zdecydowanie nie powinno zaskakiwać - w końcu fabuła Star Wars Eclipse rozegra się we wzniosłym okresie Wielkiej Republiki, złotym wieku Jedi na setki lat przed Wojną Klonów. Ta linia czasowa jest jeszcze powoli budowana w nowym kanonie uniwersum, toteż można się spodziewać, że deweloperzy będą mieć spore pole manewru. Inna sprawa, że rozliczne problemy studia - na czele z oskarżeniami o molestowanie seksualne czy domniemaną złą atmosferę w miejscu pracy - sprawiają, iż miną lata, nim dojdzie do premiery.

