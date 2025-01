Star Wars Jedi Survivor otrzymał wsparcie dla techniki NVIDIA DLSS 3. Gracze konsolowi również zyskają na patchu

Star Wars Jedi Survivor zadebiutował w kwietniu tego roku, ale nie można powiedzieć, by premiera należała do specjalnie udanych (nie licząc samej sprzedaży, z której Electronic Arts jest bardzo zadowolone). Gra borykała się z wieloma problemami natury technicznej, a także z fatalną optymalizacją. Gracze PC mogli skorzystać wyłącznie z techniki AMD FSR 2, której implementacja nie należała do najlepszych. Z kolei konsolowi gracze krytykowali tryb Performance, w którym rozdzielczość obniżana była do absurdalnego wręcz poziomu. W końcu wyszedł mocno wyczekiwany patch, który wprowadził kilka istotnych zmian.

Studio Respawn Entertainment opublikowało nową aktualizację do gry Star Wars Jedi Survivor. Na PC dodaje ona obsługę techniki NVIDIA DLSS (wraz z Frame Generation), natomiast konsolowi gracze otrzymali poprawiony i przebudowany tryb Performance.

Star Wars Jedi Survivor otrzymał aktualizację nr. 7, która wprowadza wsparcie dla techniki NVIDIA DLSS 3. Sama wersja pliku .dll to 3.5, wprowadzająca zarówno obsługę Super Resolution (dla wszystkich kart GeForce RTX) jak również Frame Generation (tylko GeForce RTX 4000). Implementacja tego ostatniego według pierwszych opinii pozostawia jednak sporo do życzenia. Podobnie jak w niedawno wydanym Immortals of Aveum, Frame Generation generuje mocno rzucający się w oczy ghosting. Wygląda na to, że lepszym wyborem jest wybranie wyłącznie skalowania rozdzielczości, bez interpolacji klatek.

Gracze konsolowi również powinni skorzystać ze zmian wprowadzonych w nowej aktualizacji. Twórcy z Respawn Entertainment podkreślają, iż Patch 7 oferuje przebudowany tryb Performance, w którym Ray Tracing został całkowicie wyłączony. Przypominamy, że wcześniejszą decyzją developerów, śledzenie promieni było aktywne bez względu na tryb obrazu, co skutkowało obniżoną rozdzielczością wejściową (następnie niezbyt dobrze przeskalowaną poprzez AMD FSR) na poziomie nawet 640p. Przebudowany tryb Performance ma teraz odznaczać się lepszą wydajnością na poziomie stabilnych 60 klatek na sekundę.

