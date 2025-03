Star Wars Jedi Survivor zmierza na PlayStation 4 oraz Xbox One. Gra okazała się sporym sukcesem dla Electronic Arts

KIlka miesięcy temu na rynek trafiła gra Star Wars Jedi Surivor, która kontynuuje historię rycerza Jedi, Cala Kestisa. Produkcja studia Respawn Entertainment zadebiutowała na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series. Od początku informowano, że przez większą obszerność oraz złożoność, przygotowanie wersji na starą generację była wręcz niemożliwa. W dodatku nawet do dzisiaj gra na PlayStation 5 oraz Xbox Series X prezentuje mało zachwycającą jakość, zwłaszcza w trybie Performance. Nakłada się na to niestabilny framerate (grze daleko do płynnych 60 FPS) jak również rozczarowująco zaimplementowany FSR. Okazuje się jednak, że gra finalnie i tak trafi na starą generację konsol.

Podczas prezentacji wyników finansowych Electronic Arts za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2024, prezes Andrew Wilson potwierdził prace nad przeniesieniem Star Wars Jedi Survivor na PlayStation 4 oraz Xbox One.

Prezes Andrew Wilson wyraził swój zachwyt w kontekście olbrzymiego wręcz zainteresowania grą Star Wars Jedi Survivor. Według ujawnionych informacji, gracze już teraz spędzili w grze więcej czasu, niż przez cykl życia poprzedniej części, czyli Star Wars Jedi - Fallen Order. Niestety nie pokuszono się o podanie konkretnej liczby sprzedanych egzemplarzy. Ujawniono jedynie, że to właśnie Star Wars Jedi Survivor oraz FIFA 23 miały największy wpływ na rekordowe zyski przedsiębiorstwa, przynajmniej w porównaniu do analogicznych okresów w poprzednich latach (łączny przychód to 1,924 mld USD, z czego aż 1,481 mld pochodzi z tzw. gier-usług; z kolei zysk netto przedsiębiorstwa do 402 mln USD - dla porównania w analogicznym okresie rok temu wyniki te wyglądały następująco: 1,767 mld USD przychodu oraz 311 mln USD zysku).

Nowy raport dla inwestorów był okazją dla prezesa Andrew Wilsona, by ujawnić bardzo ciekawą informację związaną ze Star Wars Jedi Survivor. Tłumacząc to chociażby olbrzymim zaangażowaniem ze strony fanów, zdecydowano się na przeniesienie produkcji na platformy PlayStation 4 oraz Xbox One. Prace w Respawn Entertainment już trwają, jednak nie wiemy kiedy druga część przygód Cala Kestisa trafi na starą generację. Trudno nie przyjąć tej informacji ze zdziwieniem, gdy weźmiemy pod uwagę wcześniejsze deklaracje o niemożliwości przygotowania gry na PS4 czy Xbox One. Tym bardziej trudno nam sobie wyobrazić jakie cięcia będą konieczne, by gra w miarę dobrze działała na starej generacji, biorąc pod uwagę wcześniej wymienione problemy trapiące nadal PlayStation 5 czy Xbox Series.

