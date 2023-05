Star Wars Jedi: Survivor - masa problemów technicznych nie przeszkadza w świetnej sprzedaży i zainteresowaniu graczy

To nie są dobre miesiące dla pecetowców, jeżeli chodzi o premiery wysokobudżetowych tytułów. Seria ta została niestety podtrzymana przez wyczekiwaną grę studia Respawn Entertainment. Choć pod kątem mechaniki czy fabuły z reguły zgodnie z oczekiwaniami jest ona oceniana co najmniej dobrze, zdecydowanie nie można tego powiedzieć o porcie na komputery osobiste. Ale wygląda na to, że Electronic Arts na tym nie straci.

Mimo nagłośnionych problemów technicznych, Star Wars Jedi: Survivor triumfuje pod kątem sprzedaży na najważniejszych rynkach i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, na czele ze Steamem oraz PlayStation.

W zeszłym tygodniu na przykład Star Wars Jedi: Survivor miał drugi najbardziej okazały debiut na brytyjskim rynku - tuż za Hogwarts Legacy, i wyprzedzając takie pozycje jak Resident Evil 4 czy Dead Island 2. Tamtejsza sprzedaż jest przekroczyła zaś wyniki poprzedniej odsłony o jakieś 30%. Zważywszy na to, że Star Wars Jedi: Fallen Order wychodziło w czasach, gdy powszechne były jeszcze kończące swój bieg sprzęty poprzedniej generacji, to całkiem imponujący wynik. W końcu Survivor dostępny jest jedynie na konsole PS5 i Xbox Series X|S, które ma na razie mniej osób.

Jak można także zaobserwować, kontynuacja przygód Cala Kestisa wciąż jest dość popularna na Steamie (jednocześnie nadal dostając po głowie od wielu graczy w opiniach). Jak można było przewidzieć, znakomicie przyjęła się też chociażby na PlayStation, gdzie pojawiło się znacznie mniej problemów niż na pecetach. Z jednej strony to pokazuje, że pewne walory projektu Respawn nadal potrafią przyciągać graczy, z drugiej zaś dodaje smutną konkluzję: deweloperzy mogą sobie wypuszczać wadliwe porty, bo rynek na ogół i tak to przyjmie...

