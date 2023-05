Star Wars Jedi: Survivor - modder zwiększył liczbę FPS-ów w grze dzięki implementacji techniki NVIDIA DLSS 3

Premiera gry Star Wars Jedi: Survivor na PC nie należała do zbyt udanych. Tytuł jest mocno krytykowany za fatalną optymalizację. Doniesienia wskazują, że w przypadku części graczy nawet zastosowanie topowych komponentów nie pozwala uzyskać stabilnych 60 klatek na sekundę podczas całej rozgrywki. Choć twórcy zapewne z czasem poprawią działanie gry, to pewien znany modder postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Efekty są obiecujące.

Pewien znany modder podwoił liczbę FPS-ów w grze Star Wars Jedi: Survivor, dzięki dodaniu wsparcia dla techniki NVIDIA DLSS 3. To daje nadzieję osobom oczekującym płynnej rozgrywki w dziele Respawn Entertainment.

Star Wars Jedi: Survivor nawet na dobrym sprzęcie potrafi działać bardzo źle. Serwis Digital Foundry ogłosił wersję PC-tową najgorszym portem 2023 roku, co jest niemałym osiągnięciem biorąc pod uwagę stan, w jakim na tę platformę trafiła gra The Last of Us Part I. Całej sytuacji nie pomaga brak wsparcia dla NVIDIA DLSS w jakiejkolwiek wersji. Dostępne jest co prawda AMD FSR 2, ale jego zastosowanie znacząco pogarsza jakość grafiki. Modder PureDark, znany z implementacji techniki NVIDII w wielu tytułach, które pierwotnie jej nie wspierały, wziął na warsztat najnowsze dzieło Respawn Entertainment. Rezultaty zastosowania DLSS 3 mogą podobać się wszystkim, którzy chcieliby płynnej rozgrywki w Star Wars Jedi: Survivor.

Jak wynika z zaprezentowanego materiału wideo, gra na sprzęcie moddera działa standardowo w zaledwie około 45 FPS-ach. Po aktywowaniu moda dodającego DLSS 3, wartość ta została podwojona. Można zatem liczyć na 90-100 FPS-ów. Teoretycznie oznacza to płynną rozgrywkę. Oczywiście implementacja techniki jest na razie wstępna, więc pojawiają się artefakty i inne niedoskonałości obrazu. Modyfikacja nie jest też na razie dostępna publicznie, ponieważ jak twierdzi sam autor, to tak naprawdę dopiero eksperyment. Ostatecznie jednak powinna ona spodobać się wszystkim, którzy narzekają na wydajność Star Wars Jedi: Survivor, choć konieczne będzie oczywiście posiadanie kart graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX 4000. PureDark nie jest na razie pewny, czy będzie dalej rozwijał modyfikację. Nie jest wykluczone, że wypuści ją w takiej wersji, jak zaprezentował na materiale wideo.

Źródło: PC Gamer